Xe máy Trung Quốc tăng tốc, chiếm thị phần lớn thứ hai tại EU

Các thương hiệu xe máy Trung Quốc đang gia tăng hiện diện tại thị trường châu Âu nhờ giá bán cạnh tranh và chất lượng sản phẩm được cải thiện. (Nguồn: The Daily Star)

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy châu Âu (ACEM), hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 27,1% tổng kim ngạch xe máy của EU trong năm 2025, tương đương khoảng 1 tỷ Euro (1,11 tỷ USD).

Đáng chú ý, đà tăng trưởng tập trung ở phân khúc xe có dung tích xi-lanh trên 250cc.

Tại thị trường này, thị phần của các doanh nghiệp Trung Quốc đã tăng từ 7% năm 2019 lên gần 1/3 sau sáu năm.

Xu hướng trên thể hiện rõ tại Pháp, một trong những thị trường xe máy quan trọng của châu Âu.

Trong tháng 10/2026, thương hiệu CFMoto vươn lên vị trí thứ năm về doanh số, vượt qua nhiều hãng lâu đời như Triumph, Suzuki, KTM và Yamaha.

Trong khi đó, Zontes ghi nhận lượng tiêu thụ tăng gấp đôi trong vòng một năm.

Các nhà sản xuất QJMotor và Voge cũng đang mở rộng sự hiện diện.

Nhận định về diễn biến này, ông Bertrand Mace, Chủ tịch bộ phận xe hai bánh thuộc Hiệp hội xe cơ giới Pháp (Mobilians), cho rằng, thị trường đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ các thương hiệu phương Đông.

Theo đó, mức giá cạnh tranh kết hợp với chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao đang trở thành lợi thế đáng kể của xe máy Trung Quốc.

(theo AFP)