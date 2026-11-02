Xe máy tông người phụ nữ lượm ve chai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Thời điểm trên, xe máy BS: 86B3-903.56 do nam thanh niên điều khiển lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với người phụ nữ đang dắt xe đạp đi nhặt ve chai.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an xã Hàm Thuận Bắc đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn