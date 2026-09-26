Xe máy tông dải phân cách trên QL1A Đà Nẵng, một người tử vong tại chỗ

Ngày 26/9, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin, rạng sáng cùng ngày trên QL1A đoạn qua xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong tại chỗ.

Vị trí xảy ra tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h10 cùng ngày, anh L.N.H (26 tuổi, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 92HA-115.30 chạy trên QL1A hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi.

Khi đến Km 967+230/QL1 (luồng bên phải tuyến thì va vào dải phân cách giữa, hậu quả người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, vị trí xảy ra tai nạn là đường thẳng, có bốn làn xe cơ giới, không có làn xe thô sơ, có dải phân cách giữa, nằm ngoài khu đông dân cư, có hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống biển báo hiệu giao thông phát huy tác dụng.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.