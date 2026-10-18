Xe máy tiền tỉ Ducati Panigale 2027 có gì hay?

Một chiếc xe máy có giá hơn một tỷ đồng đủ khiến nhiều người tò mò, kể cả những người không có ý định mua mô tô phân khối lớn. Với Ducati Panigale, số tiền ấy không chỉ dành cho một phương tiện hai bánh mà còn gắn với thương hiệu Italy, thiết kế đậm chất xe đua và những công nghệ hướng đến hiệu suất vận hành cao.

Ngày 15/10, hãng mô tô danh tiếng Ducati (Ý) giới thiệu mẫu xe Panigale V4 đời 2027 với một loạt điều chỉnh tập trung vào khả năng vận hành. Động cơ Desmosedici Stradale dung tích 1.103 phân khối đạt công suất tối đa 218 mã lực tại 13.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 120,6 Nm tại 11.000 vòng/phút. Công suất tăng thêm 2 mã lực so với phiên bản trước, nhưng những thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở cách động cơ truyền sức mạnh xuống bánh xe và khả năng kiểm soát khi phanh, vào cua hay tăng tốc.

Panigale V4 2027

Tăng hiệu suất trên đường đua

Với một mẫu mô tô đã có công suất rất cao, việc tăng thêm 2 mã lực không nhất thiết tạo ra khác biệt dễ nhận thấy khi chạy trên đường phố. Ducati tập trung cải thiện khả năng khai thác sức mạnh động cơ trong điều kiện vận hành ở cường độ cao.

Hệ thống nạp khí, ống xả và bôi trơn được điều chỉnh nhằm cải thiện hiệu suất động cơ, đặc biệt ở vòng tua cao. Giới hạn vòng tua được nâng lên 15.000 vòng/phút ở các cấp số từ số 2 đến số 5, tăng 500 vòng/phút so với trước. Ducati đồng thời thay đổi tỷ số truyền cuối, giúp xe duy trì dải vòng tua phù hợp lâu hơn và giảm số lần chuyển số khi chạy trên đường đua. Theo hãng, những thay đổi này giúp giảm hai lần chuyển số mỗi vòng tại Vallelunga.

Theo trang chính thức của Ducati, khung trước của xe cũng được điều chỉnh độ cứng nhằm cải thiện độ bám của bánh trước và cảm giác lái khi vào cua. Hệ thống điện tử bổ sung các chức năng kiểm soát phanh động cơ và phân bổ lực phanh, hướng đến việc giúp người lái phanh muộn hơn, vào cua nhanh hơn và tăng tốc sớm hơn khi thoát cua. Những cải tiến này chủ yếu phát huy tác dụng khi vận hành thể thao ở tốc độ cao, thay vì tạo khác biệt lớn trong điều kiện đi lại thông thường.

Một điểm đáng chú ý khác là cửa hút gió phía trước được thiết kế lại, giúp tăng áp suất không khí đi vào động cơ ở tốc độ cao. Theo Ducati, giải pháp này góp phần tăng thêm tối đa 1,3 mã lực ở tốc độ 300 km/h. Đây là mức cải thiện gắn với điều kiện vận hành đặc biệt, không có nghĩa xe tăng thêm công suất như vậy trong mọi tình huống sử dụng.

Panigale V4 đời 2027 tại đường đua Vallelunga

Trang Paul Tan dẫn kết quả thử nghiệm do Ducati công bố cho hay, Panigale V4 đời 2027 nhanh hơn trung bình 0,4 giây mỗi vòng tại đường đua Vallelunga so với phiên bản trước. Đây là số liệu của nhà sản xuất, không phải kết quả kiểm chứng độc lập trong mọi điều kiện vận hành. Mức chênh lệch chưa đến nửa giây cho thấy mục tiêu của các nâng cấp là cải thiện tổng thể khả năng vận hành, thay vì chỉ tăng công suất động cơ.

Với người dùng phổ thông, những thông số này có thể khó hình dung hơn giá bán. Tuy nhiên, chúng phần nào giải thích vì sao một mẫu mô tô thể thao có thể đạt mức giá tương đương ô tô: giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở động cơ mạnh mà còn ở quá trình phát triển khung sườn, khí động học và hệ thống điều khiển để khai thác sức mạnh đó.

Giá từ vài trăm triệu đến hơn một tỷ đồng

Tại Việt Nam, Panigale có nhiều phiên bản với khoảng cách giá đáng kể. Panigale V2 S đời 2026 được giới thiệu với giá niêm yết 759 triệu đồng, trong khi Panigale V4 S đời 2026 có giá 1,199 tỷ đồng. Khoảng cách giữa hai mẫu xe lên tới 440 triệu đồng.

Sự chênh lệch này đi cùng khác biệt về động cơ và định vị sản phẩm. Panigale V2 S sử dụng động cơ hai xi-lanh dung tích 890 phân khối, công suất 120 mã lực. Trong khi đó, Panigale V4 sử dụng động cơ V4 dung tích 1.103 phân khối, công suất 218 mã lực ở phiên bản đời 2027. Vì vậy, đây không đơn thuần là chuyện trả thêm tiền để có một phiên bản nhiều trang bị hơn, mà là lựa chọn giữa hai cấu hình mô tô thể thao khác nhau.

Ducati chưa công bố giá bán tại Việt Nam của Panigale V4 đời 2027. Mức 1,199 tỷ đồng của V4 S đời 2026 là mốc tham khảo gần nhất, nhưng không thể mặc nhiên coi đó là giá của phiên bản mới. Người mua cũng cần tính thêm các khoản đăng ký, bảo hiểm nếu có, bảo dưỡng, lốp và phụ tùng chuyên dụng.

Ở thị trường xe cũ, mức giá thấp hơn đáng kể mở ra lựa chọn cho những người muốn sở hữu một chiếc Panigale mà không phải bỏ ra hơn một tỷ đồng. Theo danh sách xe trên website Được Motor, Panigale 899 đời 2014 được rao bán ở mức 190 triệu đồng; Panigale 959 đời 2019 có giá 360 triệu đồng; Panigale V4 đời 2019 được rao ở mức 540 triệu đồng, còn bản V4 S cùng đời có giá 640 triệu đồng. Cửa hàng cũng đăng Panigale 1199 S ở mức 480 triệu đồng và Panigale 1299 S ở mức 630 triệu đồng.

Chiếc Panigale V4S đời 2019 được rao bán tại Việt Nam với giá 640 triệu đồng.

Ở phân khúc cao hơn, website xe đã qua sử dụng của Ducati Việt Nam từng niêm yết Panigale V4 S đời 2021 ở mức 850 triệu đồng. Điều này cho thấy xe cũ không phải lúc nào cũng rẻ: một phiên bản cao cấp, đời xe mới hơn hoặc có tình trạng tốt vẫn có thể tiến gần giá một chiếc mô tô mới thuộc phân khúc thấp hơn.

Các mức giá trên là giá chào bán được đăng tải, không phải giá giao dịch đã xác nhận. Tin rao có thể thay đổi hoặc xe đã bán, vì vậy cần kiểm tra trực tiếp với người bán trước khi xem đây là lựa chọn còn khả dụng. Chênh lệch giá phụ thuộc vào đời xe, phiên bản, số kilomet đã đi, lịch sử bảo dưỡng và tình trạng thực tế.

Với mô tô hiệu suất cao, giá mua ban đầu chỉ là một phần của bài toán. Người mua xe cũ cần kiểm tra động cơ, hộp số, hệ thống điện tử, phanh, khung sườn và giấy tờ. Một chiếc xe có giá rẻ hơn đáng kể chưa chắc tiết kiệm hơn nếu cần sửa chữa hoặc thay thế nhiều phụ tùng.

Nhìn từ các mức giá này, Panigale không phải một lựa chọn chỉ dành cho người có ngân sách hơn một tỷ đồng. Người mua có thể tìm thấy những mẫu đời cũ ở mức vài trăm triệu đồng, nhưng phải chấp nhận khác biệt về tuổi xe, công nghệ và rủi ro bảo dưỡng. Với xe mới, số tiền cao hơn đi cùng cấu hình động cơ và những cải tiến kỹ thuật của thế hệ mới.

Panigale V4 đời 2027 vẫn hướng đến người đam mê mô tô thể thao, đặc biệt là những người quan tâm đến trải nghiệm trên đường đua. Công suất 218 mã lực là con số gây chú ý, nhưng khả năng kiểm soát sức mạnh ấy mới là phần giải thích rõ hơn giá trị kỹ thuật của sản phẩm. Giá chính thức của phiên bản 2027 tại Việt Nam vẫn cần chờ công bố; trong lúc đó, các mẫu Panigale đời 2026 và xe đã qua sử dụng đã tạo ra nhiều mốc tham khảo cho người quan tâm.