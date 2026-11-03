Xe máy Suzuki Satria F150 tại thị trường Việt Nam có nguy cơ rò rỉ xăng

Theo thông báo từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), toàn bộ số xe Suzuki Satria F150 bị lỗi đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 12/6 đến ngày 11/7/2025. Những xe Suzuki Satria F150 nằm trong diện ảnh hưởng có mã kiểu loại FU150MFSM4 và FU150MFZM4 (spec P73).

Hãng xe Nhật Bản cho biết, trong số xe bị lỗi đã có 119 chiếc bán ra thị trường, một chiếc chưa bán. Suzuki Việt Nam cho biết sẽ tiến hành khắc phục lỗi trước khi bàn giao xe đến tay khách hàng.

Về nguyên nhân triệu hồi, theo Suzuki Việt Nam, trên những xe bị ảnh hưởng có hiện tượng mối hàn khung xe phần tiếp xúc với bình xăng không đảm bảo chất lượng, do đó khiến bình xăng có thể bị hư hại và rò rỉ nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Mẫu xe côn tay Suzuki Satria F150 tại Việt Nam có nguy cơ bị rò rỉ xăng.

Vì vậy, Suzuki Việt Nam cùng hệ thống đại lý sẽ tiến hành triệu hồi toàn bộ số xe bị lỗi để tiến hành kiểm tra bình xăng, xử lý mối hàn trên khung, đồng thời bổ sung tấm đệm và thay thế các chi tiết liên quan. Đối với trường hợp bình xăng bị bong sơn và đã bị rò rỉ nhiên liệu, các đại lý sẽ tiến hành thay mới linh kiện.

Đợt triệu hồi hiện đã bắt đầu được Suzuki Việt Nam phối hợp cùng hệ thống đại lý thực hiện, theo kế hoạch sẽ kết thúc vào ngày 25/10/2027. Thời gian kiểm tra và khắc phục lỗi dự kiến mất khoảng 0,9-1,1 giờ với mỗi xe.

Toàn bộ các chi phí kiểm tra, khắc phục lỗi hoặc thay thế linh kiện sẽ được thực hiện miễn phí. Người tiêu dùng sẽ tự chịu các chi phí khác như đi lại, vận chuyển xe đến đại lý thực hiện triệu hồi.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng sở hữu mẫu xe máy Suzuki Satria F150 nằm trong diện triệu hồi cần chủ động kiểm tra số khung, số máy, đồng thời liên hệ các đại lý chính hãng để sắp xếp đưa xe đến khắc phục.

Bên cạnh đó, chủ xe cũng không nên tự ý sửa chữa, thay thế các linh kiện liên quan nhằm tránh nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Suzuki Satria F150 hiện đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản Tiêu chuẩn và Pro, giá bán lẻ khuyến nghị lần lượt 54,5 triệu đồng và 59 triệu đồng. Mẫu xe thuộc phân khúc xe côn tay phổ thông cạnh tranh cùng các đối thủ Yamaha Exciter 155 và Honda Winner R.