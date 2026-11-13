Xe máy ngập mất dạng, đồ đạc trôi lềnh phềnh sau mưa lớn ở Phú Quốc

Xe máy ngập sâu, đồ đạc bị cuốn trôi trong một khu trọ ở phường An Thới.

Đêm 12 rạng sáng 13/11, mưa lớn kéo dài tại phường An Thới. Chị Ngọc Anh, người dân địa phương, cho biết từ lúc nước bắt đầu tràn vào đến khi ngập ngang bụng ở phía sau nhà chỉ chưa đầy 30 phút.

Chị Anh kể nước trong nhà ngập đến nửa bắp chân, còn phía sau nhà dâng ngang bụng. Đây là trận ngập sâu nhất gia đình chị gặp kể từ khi chuyển đến thuê nhà ở khu vực này vào tháng 6.

"Từ lúc ở đây, tôi chưa từng gặp trận ngập nào như thế này", chị nói với Tri Thức - Znews.

Theo chị Anh, căn nhà không bị ngập trong những tháng đầu vợ chồng chị chuyển đến. Hơn một tháng qua, mỗi khi mưa lớn vào ban đêm, nước lại tràn vào nhà và thoát chậm.

Khoảng 5h ngày 13/11, mưa ngớt, nước bắt đầu rút. Khoảng hai giờ sau, nước rút hết. Vợ chồng chị kịp đưa các thiết bị điện lên cao nên chỉ có một số đồ đạc bị ướt.

Cả gia đình chị Kim Hiền cùng nhau đưa đồ đạc, thiết bị điện lên cao. Ảnh: NVCC

Cùng rạng sáng, gia đình chị Kim Hiền phát hiện nước tràn vào nhà trọ. Cả nhà vội đưa xe máy và những đồ đạc quan trọng lên chỗ cao rồi chờ nước rút. Chị Hiền ước tính nước dâng lên khoảng 1 m trong chưa đầy một giờ. Nhờ di chuyển đồ đạc kịp thời, gia đình chị ít bị thiệt hại. Khi mưa tạnh, nước rút, cả nhà bắt đầu dọn dẹp.

Tại khu trọ của chị Xuyên Mỹ, nước bắt đầu dâng khoảng 3h. Đến sáng, mực nước vẫn gần tới yên xe máy. Chị Mỹ cho biết nhiều đồ đạc bị hư hỏng hoặc cuốn trôi, máy lạnh và máy giặt cũng bị ngập. Chị chưa tìm được nơi sửa và chưa ước tính được thiệt hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm 13/11, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m