Xe máy lâu ngày không thay dầu nhớt có làm tốn xăng hơn?

Tôi đang sử dụng một chiếc xe máy phổ thông để đi làm hằng ngày, quãng đường khoảng 20km cả đi lẫn về. Trước đây, tôi thường thay dầu nhớt định kỳ theo khuyến cáo, nhưng thời gian gần đây công việc bận rộn nên có lần để xe chạy quá mốc thay dầu vài nghìn kilomet.

Tôi nhận thấy xe có vẻ ì hơn trước, tiếng động cơ cũng hơi khác, dù chưa đến mức bất thường rõ rệt. Mức tiêu hao nhiên liệu có thể cũng tăng lên, nhưng tôi chưa theo dõi đủ sát để khẳng định. Ngoài ra, xe vẫn nổ máy bình thường, không có hiện tượng khó khởi động hay chết máy giữa đường.

Xe máy lâu ngày không thay dầu có làm tốn xăng hơn?. Ảnh minh hoạ

Tôi muốn hỏi những người có kinh nghiệm sử dụng và bảo dưỡng xe máy: Dầu nhớt để quá lâu, xuống cấp hoặc thiếu dầu có thực sự khiến xe tiêu hao xăng nhiều hơn không? Nếu có thì mức ảnh hưởng thường đáng kể đến đâu, hay chỉ là khác biệt nhỏ mà người dùng khó nhận ra?

Tôi cũng băn khoăn liệu cảm giác xe chạy ì, máy nóng hơn có phải dấu hiệu dầu nhớt đã mất khả năng bôi trơn tốt, hay còn có thể xuất phát từ những nguyên nhân khác như lọc gió bẩn, bugi xuống cấp, áp suất lốp không đủ hoặc bộ truyền động cần bảo dưỡng.

Với xe máy sử dụng hằng ngày, nên căn cứ vào số kilomet đã đi, thời gian sử dụng hay tình trạng vận hành để quyết định thời điểm thay dầu? Nếu lỡ chạy quá hạn thay dầu một thời gian thì có cần kiểm tra thêm những bộ phận nào để tránh ảnh hưởng đến động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu?

Mong nhận được chia sẻ từ những người am hiểu kỹ thuật và có kinh nghiệm thực tế.

Bạn đọc Nguyễn Mến (Đông Anh, Hà Nội)

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