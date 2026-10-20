Xe máy điện 'Yamaha Trung Quốc' xuất hiện, có cả bản REEV?

Chery vừa nhận được phê duyệt chính thức cho một sản phẩm hai bánh kỳ lạ, khi mẫu xe máy điện có thiết kế gần như tương đồng dòng sản phẩm Vino của thương hiệu Yamaha, xuất hiện trong danh mục sản phẩm mới nhất của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT).

Yamaha kiểu Trung Quốc?

Hồ sơ từ MIIT cho thấy mẫu xe tay ga chạy điện giá rẻ này có thiết kế tối giản, sử dụng motor điện đặt trực tiếp ở tâm bánh sau.

Kiểu dáng của xe mang nhiều nét tương đồng với dòng moped Vino của Yamaha vốn thường dùng động cơ xăng 150 cc. Những dòng xe điện nhái kiểu dáng tương tự đã tồn tại trên thị trường Trung Quốc gần hai thập kỷ, với sự hợp tác giữa các nhà sản xuất nhỏ lẻ để dùng chung linh kiện, khung vỏ, động cơ hub và pin ắc quy chì nhằm tối ưu chi phí sản xuất.

Trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc, những mẫu xe điện dòng này được bán với mức giá chỉ khoảng 2.000 Nhân dân tệ (tương đương 300 USD).

Thiết kế tương đồng giữa mẫu xe máy điện mới của Chery và Yamaha Vino. Ảnh: MIIT, japan-webike.se.

Người mua nhận được một chiếc xe hoàn chỉnh trang bị bộ pin dung lượng dưới 2 kWh, cung cấp tầm hoạt động khoảng 50 km cho mỗi lần sạc.

Truyền thông Trung Quốc nhận định Chery có thể đang tận dụng sản phẩm bình dân này để hoàn thiện dây chuyền và giúp bộ máy sản xuất làm quen với việc lắp ráp xe 2 bánh.

Xe máy REEV?

Sự xuất hiện của mẫu xe điện bình dân này nằm trong lộ trình thâm nhập thị trường hai bánh của Chery, sau khi nhánh xe thương mại của hãng nhận được cấp phép sản xuất xe máy từ cơ quan quản lý.

Trước đó, tại sự kiện công nghệ diễn ra ở trụ sở Vũ Hồ, Chery từng phô diễn hai mẫu xe máy điện thế hệ mới mang thương hiệu Cinnox.

Grow C3, mẫu xe môtô REEV mới được Chery giới thiệu tại Trung Quốc. Ảnh:Yu Lei Kan Che, Zhang Shang Dian Dong Che, Qin Zhang Yong Qzy.

Đáng chú ý nhất là mẫu tay ga địa hình thuần điện (ADV) với tầm hoạt động công bố từ 150 đến 200 km, sở hữu khả năng sạc trực tiếp từ các trụ sạc dành cho ôtô.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng úp mở về kế hoạch phát triển các dòng mô-tô sử dụng công nghệ hybrid mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Trong bối cảnh thị trường xe 4 bánh nội địa dần bão hòa, việc chuyển hướng sang mảng xe máy điện công nghệ cao được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa tăng trưởng mới cho tập đoàn này.

Đan Thanh