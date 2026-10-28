Xe máy điện Việt đi 296km/lần sạc, tốc độ 60km/h, công nghệ hiện đại giá 43 triệu đồng có xứng tầm?

Xe máy điện Việt đi 300km/lần sạc, tốc độ 60km/h, công nghệ hiện đại

YADEA Vora

Xe máy điện YADEA Vora là một trong những mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng yêu thích thiết kế thể thao, khả năng vận hành linh hoạt và phạm vi di chuyển dài. Với mức giá khoảng 42,99 triệu đồng, mẫu xe gây chú ý nhờ động cơ tối đa 2.630W, hệ thống pin LFP có thể mở rộng và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.

Được phát triển trên nền tảng thiết kế của dòng Voltguard, YADEA Vora mang đến diện mạo mới với phần mặt nạ được thay đổi đáng kể. Điểm nổi bật nhất nằm ở cụm đèn tạo hình chữ U, kết hợp đèn pha và xi-nhan, giúp phần đầu xe trông hiện đại và có tính nhận diện cao.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, quan sát tổng thể, Vora không đi theo phong cách nhỏ nhắn thường thấy trên những mẫu xe điện dành cho học sinh. Thay vào đó, các đường nét thân xe được xử lý khỏe khoắn, kết hợp những chi tiết trang trí chạy ngang sườn tạo cảm giác năng động.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.920 x 685 x 1.150 mm. Với chiều dài gần 2 m, Vora sở hữu vóc dáng tương đối lớn, phù hợp với người dùng muốn một phương tiện có cảm giác chắc chắn khi di chuyển.

Chiều cao yên 770 mm là thông số đáng chú ý. Dù ngoại hình khá lớn, mức yên này vẫn tương đối dễ tiếp cận với nhiều người có vóc dáng trung bình. Phần yên được thiết kế phân tầng, nhô dần về phía sau, tạo tư thế ngồi tự nhiên và tăng nét thể thao.

Sàn để chân được bố trí tương đối thoáng, trong khi tay lái có thiết kế gọn gàng. Đây là những yếu tố hữu ích khi phải điều khiển xe trong phố, đặc biệt ở những khu vực thường xuyên ùn tắc.

Khả năng vận hành là điểm đáng chú ý nhất trên YADEA Vora. Xe sử dụng động cơ điện có công suất danh định 1.500W, công suất tối đa 2.630W, mô-men xoắn được công bố 25,5 Nm và tốc độ cực đại khoảng 60 km/h.

Với cấu hình này, Vora hướng đến nhóm xe máy điện có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu hơn việc di chuyển quãng ngắn. Mức công suất tối đa 2.630W hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc linh hoạt, đặc biệt khi cần di chuyển trên những tuyến đường đông hoặc chở thêm người.

YADEA trang bị ba chế độ lái gồm TTFAR, Free và Sport. Trong đó, TTFAR tập trung tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng, Free hướng đến khả năng vận hành cân bằng, còn Sport ưu tiên sức mạnh động cơ.

Việc có nhiều chế độ giúp người sử dụng chủ động lựa chọn cách vận hành theo điều kiện giao thông. Khi đi trong phố đông, chế độ tiết kiệm năng lượng là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, Sport phù hợp hơn khi cần phản hồi tay ga nhanh trên những tuyến đường thông thoáng.

Điểm tạo khác biệt lớn nhất của Vora nằm ở hệ thống pin LFP. Xe được trang bị pin chính 72V-50Ah, cho phạm vi di chuyển tối đa được công bố khoảng 188 km mỗi lần sạc khi duy trì tốc độ 30 km/h.

Người dùng có thể lắp thêm pin phụ 72V-30Ah, bổ sung tối đa 108 km trong cùng điều kiện thử nghiệm. Như vậy, khi sử dụng cấu hình hai pin, tổng quãng đường lý thuyết có thể đạt 296 km sau mỗi lần sạc đầy.

Tuy nhiên, con số này được tính trong điều kiện vận hành ở tốc độ 30 km/h. Với điều kiện sử dụng hỗn hợp, thông số được cung cấp cho thấy pin chính đáp ứng khoảng 137 km, trong khi pin phụ bổ sung khoảng 80 km. Tổng phạm vi khi lắp hai pin theo điều kiện này vào khoảng 217 km.

Sự khác biệt giữa hai mức quãng đường là yếu tố người mua cần lưu ý. Nếu thường xuyên chạy ở tốc độ cao, chở nặng hoặc sử dụng chế độ Sport, phạm vi thực tế có thể thấp hơn mức tối đa được công bố.

Dù vậy, khả năng mở rộng lên hai pin vẫn là lợi thế đáng kể của Vora, nhất là với người có nhu cầu di chuyển nhiều mỗi ngày.

Bên cạnh động cơ và hệ thống pin, YADEA Vora còn được trang bị nhiều công nghệ hướng tới trải nghiệm sử dụng hiện đại. Nổi bật ngay trước người lái là màn hình TFT kích thước 6,7 inch. So với những màn hình LCD cơ bản, màn hình TFT có lợi thế về khả năng hiển thị màu sắc và thông tin trực quan hơn. Kích thước lớn cũng giúp người lái thuận tiện theo dõi các thông số vận hành.

Xe hỗ trợ nhiều phương thức mở khóa, bao gồm ứng dụng điện thoại, mật mã, khóa cơ và Smartkey. Việc tích hợp nhiều lựa chọn mang lại sự linh hoạt, đặc biệt khi người sử dụng không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào một loại chìa khóa.

Đáng chú ý, Vora được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và công nghệ hỗ trợ xuống dốc HDC. TCS có vai trò hạn chế hiện tượng bánh xe mất độ bám trong một số điều kiện đường trơn, trong khi HDC hỗ trợ người lái kiểm soát tốc độ khi xuống dốc.

Về an toàn, mẫu xe sử dụng phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau. Đây là trang bị phù hợp với một phương tiện có tốc độ tối đa 60 km/h. Hệ thống giảm xóc thủy lực kết hợp lốp không săm có rãnh thoát nước cũng góp phần cải thiện khả năng vận hành trên nhiều điều kiện mặt đường.

Một chi tiết thực dụng khác nằm ở không gian chứa đồ. Khi chỉ sử dụng pin chính, cốp xe có dung tích khoảng 15 lít, đủ để mang theo một số vật dụng cá nhân. Tuy nhiên, nếu lắp thêm pin phụ, dung tích cốp giảm xuống chỉ còn 3 lít.

Điều này đồng nghĩa người mua phải cân nhắc giữa phạm vi di chuyển và khả năng chứa đồ. Nếu chủ yếu đi lại trong thành phố, cấu hình một pin có thể đáp ứng nhu cầu và giữ được cốp rộng hơn. Ngược lại, người thường xuyên di chuyển xa sẽ có thêm lợi ích từ pin phụ nhưng phải đánh đổi không gian chứa đồ.

Giá xe máy điện YADEA Vora có xứng tầm?

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá khoảng 42.990.000 đồng, YADEA Vora nằm ở phân khúc xe máy điện dành cho người dùng có yêu cầu cao hơn về hiệu suất và công nghệ. Mẫu xe gây chú ý nhờ thiết kế thể thao, động cơ tối đa 2.630W, màn hình TFT 6,7 inch, phanh đĩa hai bánh cùng hệ thống TCS và HDC.

Đặc biệt, phạm vi công bố lên tới 296 km với cấu hình hai pin là thông số tạo sức hút lớn. Tuy nhiên, người mua cần phân biệt mức quãng đường thử nghiệm ở tốc độ 30 km/h với phạm vi sử dụng hỗn hợp, đồng thời tìm hiểu chi phí pin phụ và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế trước khi lựa chọn.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.