Xe máy điện tự tăng ga sau khi đi mưa, xử lý thế nào?

Nước vào cảm biến tay ga, xe có thể tự tăng tốc

Anh Phan Tuấn Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) là tài xế công nghệ, sau một ngày dài di chuyển dưới trời mưa lớn, đến cuối ngày khi trở về nhà cho biết đã gặp hiện tượng bánh sau quay dù không vặn tay ga.

Báo lỗi tay ga trên xe máy điện. Ảnh minh hoạ

Anh Ngô Hán Minh Châu, kỹ thuật viên đại lý xe máy điện Việt Thanh (Phạm Văn Đồng, Hà Nội) cho biết xe máy điện tự động tăng ga sau khi đi mưa là tình trạng hy hữu, có thể xuất phát từ việc nước xâm nhập vào cụm tay ga, đặc biệt là khu vực cảm biến bên trong.

"Khác với tay ga cơ sử dụng dây kéo, tay ga điện tử hoạt động thông qua cảm biến để ghi nhận thao tác của người lái, sau đó truyền tín hiệu đến bộ điều khiển (IC). Khi người dùng vặn tay ga, IC tiếp nhận tín hiệu và điều chỉnh dòng điện cấp cho động cơ để thay đổi tốc độ.

Nếu nước lọt vào khu vực cảm biến hoặc các đầu dây kết nối, hệ thống có thể phát sinh tín hiệu bất thường, dù người dùng không vặn tay ga, xe vẫn có thể nhận tín hiệu yêu cầu tăng tốc, khiến bánh xe tự quay hoặc phương tiện bất ngờ di chuyển".

Cũng theo anh Châu, một số chủ xe muốn tăng tính thẩm mỹ đã thay đổi bao tay ga, quá trình tháo lắp thực hiện không cẩn thận, tạo điều kiện để nước hoặc hơi ẩm lọt vào bên trong tay ga khi xe thường xuyên đi mưa.

"Một số mẫu xe khi gặp lỗi liên quan đến tay ga có thể hiển thị biểu tượng cờ-lê trên màn hình. Một số dòng xe khác cũng có cảnh báo bằng mã lỗi hoặc biểu tượng tay ga. Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng được trang bị tính năng nhận diện và ngắt ga khi tín hiệu bất thường", anh Châu chia sẻ.

Trên những mẫu xe đời mới, bộ điều khiển động cơ có chức năng phát hiện tín hiệu tay ga bất thường và chủ động ngắt khả năng vận hành. Khi phát hiện lỗi, xe có thể hiển thị cảnh báo trên màn hình và không cho người dùng tiếp tục tăng ga.

Ngoài lỗi cảm biến tay ga, hiện tượng xe tự chạy còn có thể liên quan đến nhiều bộ phận khác. Tay ga bị kẹt do bụi bẩn, lò xo hồi vị hư hỏng hoặc cơ cấu bên trong hoạt động không trơn tru. Người dùng cần đưa đến cơ sở sửa chữa bảo dưỡng sớm nhất có thể tránh phát sinh thêm hư hại.

Nếu xe gặp sự cố tự tăng ga, chủ xe cần tắt máy và nhanh chóng đưa xe đến đại lý kiểm tra. Ảnh minh hoạ

Xe tự tăng ga, xử lý sao cho an toàn?

Anh Nguyễn Văn Thiên, kỹ thuật viên xe máy điện VinFast (Phạm Văn Đồng, Hà Nội) cho rằng, khi phát hiện xe tự lên ga, bánh xe quay dù không thao tác tay ga, người dùng cần nhanh chóng ngắt khóa điện để động cơ dừng hoạt động.

Nếu đang di chuyển, cần chủ động giảm tốc, đưa xe về vị trí an toàn trước khi tắt nguồn, tránh thao tác đột ngột khiến phương tiện mất kiểm soát.

Sau khi xe dừng hẳn, người dùng nên đưa xe đến cơ sở sửa chữa sớm nhất có thể, không cố khởi động hoặc tiếp tục di chuyển khi chưa xác định được nguyên nhân.

"Nếu cảm biến chỉ bị lỏng giắc cắm hoặc nước, hơi ẩm xâm nhập chỉ cần vệ sinh và sấy khô. Nghiêm trọng hơn cần thay cả cụm tay ga để đảm bảo an toàn khi vận hành, chi phí khoảng 500.000 đồng", anh Thiên cho biết.

Nếu lỗi xuất phát từ IC hoặc hệ thống điện, việc chỉ thay tay ga có thể không giải quyết triệt để sự cố. Người dùng cũng không nên tự ý tháo mở, đấu nối hoặc sửa chữa các bộ phận điện khi không có chuyên môn.

Đồng quan điểm, anh Châu cũng khuyến cáo có thể gia cố, bổ sung keo bảo vệ tại các vị trí dễ bị nước xâm nhập ở cụm tay ga. Tuy nhiên, cần được thực hiện đúng kỹ thuật, tránh ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của cảm biến.

Với bộ điều khiển, người dùng không nên tự ý tháo mở hoặc can thiệp, đặc biệt khi linh kiện còn trong thời hạn bảo hành.

Theo các chuyên gia, sử dụng linh kiện chính hãng và lựa chọn xe có hệ thống bảo vệ, cảnh báo lỗi phù hợp là những yếu tố cần quan tâm. Khả năng phát hiện và cảnh báo của bộ điều khiển có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ xe tự tăng ga, chập cháy gây mất an toàn.