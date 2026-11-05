Xe máy điện 'kéo' thị trường Việt ra sao?

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Cùng với sự tham gia của loạt thương hiệu gồm VinFast, Yadea, Dat Bike... thị trường xe máy điện tại Việt Nam gần đây tăng trưởng mạnh mẽ, hiện đứng thứ 3 thế giới về doanh số, theo dữ liệu của Motorcycles Data.

Không những sở hữu doanh số thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới, xe máy điện còn đang "kéo" thị trường xe 2 bánh tại Việt Nam tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ, ngay cả khi vài cái tên thuộc nhóm thương hiệu truyền thống gần như "giậm chân tại chỗ" về mặt doanh số.

Xe điện "kéo" doanh số toàn thị trường

Theo dữ liệu bán hàng do VAMM chia sẻ, thị trường xe máy Việt Nam đã có những biến động đáng kể từ sau đỉnh doanh số xác lập hồi năm 2022. Khi đó, đợt phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn dồn nén cầu do đại dịch đã giúp tổng doanh số xe 2 bánh của các thành viên VAMM đạt hơn 3 triệu xe, tương đương trung bình hơn 8.200 xe/ngày hay 5,7 xe mới đến tay khách hàng mỗi phút.

Tuy nhiên, màn bật tăng nói trên không duy trì được quá lâu. Doanh số các thành viên VAMM trong các năm 2023-2025 chỉ dao động quanh ngưỡng 2,5-2,6 triệu xe, thấp hơn khá nhiều so với mốc 3 triệu xe từng đạt được hồi năm 2022.

Bước sang 3 quý đầu năm nay, nhóm các thương hiệu thành viên VAMM ghi nhận doanh số chung khoảng hơn 2 triệu xe. Tuy nhiên theo dữ liệu được Motorcycles Data thống kê độc lập, bao gồm xe máy xăng, xe máy điện và môtô phân khối lớn, doanh số xe 2 bánh ở Việt Nam 9 tháng đầu năm đạt hơn 3 triệu xe, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số này bao gồm hơn 970.000 xe máy điện của các thương hiệu khác nhau, tương đương tăng trưởng 90,5%. Theo Motorcycles Data, doanh số xe máy điện chiếm khoảng 32,2% tổng lượng xe 2 bánh bán ra tại Việt Nam, đồng nghĩa cứ 3 xe máy mà khách Việt chọn mua trong 9 tháng đầu năm nay sẽ có gần một chiếc là xe máy điện.

Bản thân Motorcycles Data cũng cho rằng xe máy điện là động lực tăng trưởng chính của thị trường xe 2 bánh tại Việt Nam. Chuyên trang này nhận định sự mở rộng đáng kể các lựa chọn xe 2 bánh chạy điện đang góp phần tạo nên sự chuyển đổi đáng kể cho thị trường xe máy ở Việt Nam.

VinFast là "đầu tàu" tăng trưởng

Xét về lượng xe bán ra tại Việt Nam, Honda tiếp tục là cái tên dẫn đầu. Báo cáo của riêng Honda Việt Nam cho thấy trong quý III, hãng này bán được 557.345 xe máy cho khách hàng, tương đương hơn 81% doanh số VAMM ở cùng kỳ.

Dữ liệu của Motorcycles Data cũng cho thấy Honda là hãng xe 2 bánh sở hữu thị phần lớn nhất Việt Nam. Sau 3 quý đầu năm, hãng xe Nhật Bản ghi nhận đà tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, VinFast mới là "đầu tàu" chủ lực cho đà tăng trưởng của toàn thị trường xe 2 bánh Việt. Theo Motorcycles Data, doanh số mảng xe 2 bánh của VinFast ghi nhận mức tăng trưởng đến hơn 152% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp hãng xe điện Việt duy trì vị thế bán chạy thứ nhì toàn thị trường.

VinFast là "đầu tàu" tăng trưởng của thị trường xe 2 bánh Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Những hãng xe máy điện khác được Motorcycles Data thống kê doanh số còn có Yadea, Dat Bike, Tailg... Trong số này, Yadea ghi nhận doanh số tăng trưởng hơn 53% so với 9 tháng đầu năm 2025, còn Dat Bike cũng tăng xấp xỉ 10% doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.

Yamaha tiếp tục đứng thứ ba toàn thị trường xe 2 bánh Việt Nam sau khi quý III khép lại. Yadea đứng thứ tư, trong khi SYM và Piaggio lần lượt ở các vị trí thứ 7 và thứ 13 toàn thị trường.

Một trong những dữ liệu đáng chú ý nằm ở đà tăng trưởng doanh số xe máy điện Honda. Theo Motorcycles Data, mảng điện hóa của Honda tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng hơn 606%.

Điều này không đồng nghĩa Honda đang sở hữu thị phần tương đương VinFast ở mảng xe máy điện, bởi Honda chỉ mới tham gia mảng xe 2 bánh chạy điện trong khoảng 2 năm gần đây.

Tuy nhiên, việc doanh số chung của Honda chỉ tăng trưởng xấp xỉ 8,4% nhưng xe máy điện bùng nổ với mức tăng hơn 606% có thể là gợi ý cho việc hãng xe Nhật Bản sẽ trở thành đối thủ thú vị của VinFast trên thị trường xe 2 bánh chạy điện.

Honda ghi nhận mức tăng trưởng hơn 606% ở mảng xe máy điện. Ảnh: Trần Hiền.

Khi đó, thị trường xe 2 bánh tại Việt Nam sẽ chứng kiến cuộc đua thú vị giữa VinFast và Honda. Hãng xe điện Việt nỗ lực bám đuổi Honda về doanh số chung, trong khi Honda cũng cố gắng bắt kịp VinFast, Yadea trong mảng xe 2 bánh chạy điện.

Sự cạnh tranh giữa các bên nhìn chung có lợi cho khách hàng Việt Nam. Các hãng xe máy điện buộc phải tung ra thêm sản phẩm mới hoặc liên tục cập nhật danh mục xe, công nghệ để mong duy trì và mở rộng thị phần. Song song với đó, các chương trình khuyến mại cũng sẽ được triển khai thường xuyên hơn, phần nào hỗ trợ khách Việt khi có nhu cầu chuyển đổi từ xăng sang điện.