Xe máy điện giá 39 triệu đồng đẹp như SH Mode chạy 200km/lần sạc, tăng tốc chỉ 3 giây hấp dẫn khách Việt

Xe máy điện đẹp như SH Mode chạy 200km/lần sạc, tăng tốc chỉ 3 giây

Xe máy điện MOVE Target S

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng muốn thay thế xe tay ga chạy xăng nhưng vẫn ưu tiên sức mạnh động cơ và khả năng di chuyển xa. Trong số đó, MOVE Target S là cái tên đáng chú ý với công suất cực đại 5.000W, tốc độ tối đa 85 km/h và quãng đường di chuyển lên tới 200km/lần sạc.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, không chỉ tập trung vào hiệu suất, mẫu xe còn sở hữu kiểu dáng thể thao, bộ bánh 14 inch, phanh đĩa ở cả hai bánh và cốp chứa đồ dung tích 30 lít. Đây là những trang bị hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày, từ đi làm, đi học đến di chuyển giữa các khu vực ngoại thành.

Khác với những mẫu xe máy điện nhỏ gọn dành cho học sinh, MOVE Target S mang kiểu dáng của một chiếc xe tay ga đô thị với thân xe tương đối lớn và các đường nét góc cạnh.

MOVE Target S mang kiểu dáng của một chiếc xe tay ga đô thị

Điểm nhấn ở phần đầu là hai khe hút gió tạo hình thể thao, kết hợp cụm đèn pha LED thấu kính Projector. Dải đèn LED ban ngày DRL cùng cặp đèn xi-nhan vuốt dài góp phần tạo diện mạo hiện đại và tăng khả năng nhận diện phương tiện.

Thân xe có kích thước dài 1.890 mm, rộng 714 mm và cao 1.110 mm. Chiều cao yên đạt 790 mm, tương đương nhiều mẫu xe tay ga phổ thông trên thị trường.

Với thông số này, người dùng có chiều cao trung bình có thể cân nhắc MOVE Target S, nhưng vẫn nên ngồi thử để kiểm tra khả năng chống chân và sự thoải mái khi điều khiển.

Người dùng có chiều cao trung bình có thể cân nhắc MOVE Target S

Sàn để chân được thiết kế rộng, kết hợp tư thế lái thẳng lưng, hướng đến sự thuận tiện khi di chuyển trong đô thị.

Đáng chú ý, mẫu xe sở hữu cốp dưới yên dung tích 30 lít, đủ không gian cho nhiều vật dụng cá nhân như áo mưa, túi xách hoặc đồ dùng hằng ngày.

MOVE Target S sử dụng bộ vành hợp kim nhôm kích thước 14 inch, đi kèm lốp trước 90/90-14 và lốp sau 110/80-14. Xe có trọng lượng 120 kg, đã bao gồm pin, cùng tải trọng công bố 130 kg.

Một trong những điểm nổi bật nhất của MOVE Target S nằm ở hệ thống truyền động điện. Xe sử dụng động cơ In-Hub, tích hợp trực tiếp tại bánh xe, với công suất định danh 3.000W và công suất cực đại lên tới 5.000W.

Theo thông số nhà sản xuất, động cơ tạo ra mô-men xoắn định danh 33,1 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 3 giây. Tốc độ tối đa được công bố đạt 85 km/h, cao hơn đáng kể so với nhóm xe máy điện giới hạn vận tốc dưới 50 km/h.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 4,3 kWh, có trọng lượng khoảng 30 kg. Theo công bố, MOVE Target S có thể di chuyển tối đa 200km/sạc đầy trong điều kiện lý tưởng. Nếu sử dụng trung bình 30km mỗi ngày, phạm vi 200km về mặt lý thuyết tương đương gần một tuần đi lại.

Thời gian sạc đầy pin được giới thiệu ở mức 5–6 giờ, sử dụng bộ sạc công suất 803W. Nhờ đó, người dùng có thể bố trí sạc xe tại nhà vào buổi tối hoặc trong thời gian nghỉ phù hợp.

MOVE Target S sử dụng bộ vành hợp kim nhôm kích thước 14 inch

Bên cạnh động cơ và pin, MOVE Target S còn được trang bị nhiều tính năng hướng đến khả năng kiểm soát phương tiện.

Đáng chú ý là hệ thống phanh đĩa thủy lực ở cả bánh trước và bánh sau, thay vì kết hợp phanh đĩa trước với phanh tang trống phía sau như một số mẫu xe điện phổ thông.

Tuy nhiên, phanh đĩa hai bánh không đồng nghĩa xe có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Thông tin sản phẩm hiện chưa xác nhận MOVE Target S được trang bị ABS.

Hệ thống giảm xóc sử dụng phuộc thủy lực phía trước và giảm xóc lò xo phía sau, hướng đến khả năng hấp thụ dao động khi đi qua các đoạn đường không bằng phẳng.

Xe còn có tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp người điều khiển thuận tiện hơn khi dừng và bắt đầu di chuyển trên đường dốc.

MOVE Target S còn được trang bị nhiều tính năng hướng đến khả năng kiểm soát phương tiện.

Một trang bị khác là chân chống điện, hỗ trợ kiểm soát trạng thái vận hành của xe khi sử dụng chân chống.

Theo thông số giới thiệu, động cơ và pin đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67. Đây là khả năng bảo vệ linh kiện trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, không có nghĩa xe có thể vận hành an toàn qua mọi đoạn đường ngập sâu.

MOVE Target S sử dụng khóa cơ kết hợp điều khiển từ xa, hệ thống đèn LED và bộ điều khiển điện tử dạng đúc.

Giá xe máy điện MOVE Target S

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe máy điện MOVE TARGET S có giá niêm yết chính thức là 39.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.