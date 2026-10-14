Xe máy điện giá 32 triệu đồng chạy 250 km/lần sạc, pin tháo rời dễ thay thế

Xe máy điện chạy 250 km/lần sạc, pin tháo rời dễ thay thế

VLF Strada

Theo Tạp chí công nghệ Techz, VLF India vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga điện Strada tại thị trường Ấn Độ. VLF Strada được trang bị động cơ điện BLDC tích hợp tại bánh xe, sản sinh công suất cực đại 4,8 kW và mô-men xoắn cực đại 34 Nm. Xe cung cấp ba chế độ lái với giới hạn tốc độ khác nhau, bao gồm Eco (Tiết kiệm) với tốc độ tối đa 45 km/h, City (Đô thị) đạt 65 km/h và Sport (Thể thao) cho phép xe đạt tốc độ tối đa 85 km/h.

VLF Strada được trang bị động cơ điện BLDC

Phiên bản City sử dụng bộ pin dung lượng 2,16 kWh, mang đến phạm vi hoạt động tối đa 130 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm IDC. Trong khi đó, phiên bản Max được trang bị bộ pin lớn hơn với dung lượng 4,32 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 250 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn IDC.

Phiên bản City sử dụng bộ pin dung lượng 2,16 kWh

Đáng chú ý, VLF Strada còn hỗ trợ công nghệ pin có thể tháo rời và thay thế, giúp tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Về khả năng sạc, nhà sản xuất cho biết xe có thể được sạc trong chưa đầy hai giờ khi sử dụng cấu hình sạc phù hợp. Tuy nhiên, theo thông số của bộ sạc đi kèm, thời gian sạc ước tính đối với cả hai bộ pin là khoảng sáu giờ.

VLF Strada sở hữu thiết kế hiện đại với phần đầu xe nổi bật nhờ cụm đèn pha LED projector

VLF Strada sở hữu thiết kế hiện đại với phần đầu xe nổi bật nhờ cụm đèn pha LED projector hai chùm sáng, kết hợp đèn xi-nhan tích hợp. Những chi tiết đáng chú ý khác bao gồm yên xe hai tầng dạng tách rời, phần đuôi được thiết kế nhô cao và giá chở hành lý tích hợp phía sau.

VLF Strada được trang bị màn hình TFT kích thước 5 inch

Mẫu xe còn được trang bị kính chắn gió trong suốt kích thước lớn, kéo dài từ phần trên của mặt nạ trước, góp phần tăng khả năng chắn gió khi di chuyển. Chiều cao yên xe ở mức 780 mm, phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày trong đô thị.

Về công nghệ, VLF Strada được trang bị màn hình TFT kích thước 5 inch, hệ thống khóa thông minh không cần chìa với ổ khóa có đèn chiếu sáng, cùng hai cổng sạc USB Type-A và Type-C, giúp người dùng thuận tiện sạc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

VLF Strada được trang bị màn hình TFT kích thước 5 inch

Xe sử dụng bánh trước kích thước 16 inch và bánh sau 14 inch, tạo nên sự khác biệt so với nhiều mẫu xe tay ga điện phổ thông trên thị trường.

Hệ thống phanh của VLF Strada sử dụng phanh đĩa ở cả hai bánh, kết hợp công nghệ phanh liên hợp CBS nhằm tăng cường khả năng kiểm soát khi giảm tốc. Cụ thể, bánh trước được trang bị đĩa phanh đường kính 240 mm với kẹp phanh ba piston, trong khi bánh sau sử dụng đĩa phanh 220 mm đi kèm kẹp phanh hai piston.

VLF Strada được phân phối với bốn tùy chọn màu sắc, bao gồm:

- Carbonio Black: Đen Carbon

- Urbano Silver: Bạc Urbano

- Titanio Grey: Xám Titanio

- Luna White: Trắng Luna

Giá xe máy điện VLF Strada

Mẫu xe được phân phối với hai phiên bản gồm City và Max, có giá bán lần lượt là 120.000 rupee (khoảng 32 triệu đồng) và 155.000 rupee (tương đương 41,5 triệu đồng). VLF Strada sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Yamaha EC-06 và Suzuki E-Access.

Với thiết kế mang phong cách hiện đại, nhiều trang bị tiện ích và phạm vi hoạt động lên tới 250 km theo tiêu chuẩn IDC, VLF Strada được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga điện tại thị trường Ấn Độ.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.