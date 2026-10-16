Xe máy điện giá 31 triệu đồng sang hơn SH Mode, đi 72km/1 lần sạc, có I-Control, TCS xịn nhất

Xe máy điện sang hơn SH Mode, đi 72km/1 lần sạc, có I-Control, TCS xịn nhất

Yadea OVA đã chính thức ra mắt tại thị trường Mexico

Mới đây, Yadea OVA đã chính thức ra mắt tại thị trường Mexico, thương hiệu Yadea hướng đến việc nâng cao tiêu chuẩn của dòng xe tay ga điện đô thị bằng cách tích hợp một loạt hệ thống hỗ trợ điện tử, tập trung cải thiện độ an toàn và trải nghiệm lái xe.

Một trong những điểm khác biệt nổi bật nhất của mẫu xe này là hệ thống I-Control – nền tảng hỗ trợ thông minh được thiết kế nhằm mang lại độ ổn định và sự tự tin cao hơn trong các điều kiện lái xe hằng ngày, đặc biệt tại những thành phố thường xuyên có tình trạng giao thông đông đúc, đường dốc và mặt đường thay đổi liên tục.

Một trong những tính năng nổi bật là hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS).

Một trong những tính năng nổi bật là hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS). Hệ thống có khả năng phát hiện tình trạng mất độ bám trên mặt đường ướt, cát hoặc vạch sơn đường bị ướt, từ đó điều chỉnh công suất truyền đến bánh xe nhằm giảm thiểu nguy cơ trượt bánh.

Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát tốc độ khi xuống dốc (HDC) và hệ thống giữ xe trên dốc (Hill Hold). Những công nghệ này giúp kiểm soát tốc độ khi xuống các đoạn dốc lớn và ngăn xe trôi ngược về phía sau khi bắt đầu di chuyển trên đường dốc. Nhờ đó, việc điều khiển xe trở nên dễ dàng hơn đối với cả người có kinh nghiệm lẫn những người mới làm quen với xe hai bánh.

Một tính năng khác khá hiếm gặp trong phân khúc này là chế độ lùi xe bằng nút bấm có trợ lực. Tính năng cho phép xe di chuyển lùi một cách có kiểm soát, rất hữu ích khi xoay trở trong không gian hẹp hoặc tại bãi đỗ xe.

Một tính năng khác khá hiếm gặp trong phân khúc này là chế độ lùi xe bằng nút bấm có trợ lực

Bên cạnh các tính năng an toàn, Yadea OVA còn chú trọng đổi mới công nghệ với pin ứng dụng công nghệ graphene. Theo hãng, vật liệu này mang lại độ bền cao hơn, khả năng tản nhiệt tốt hơn và tuổi thọ dài hơn so với các loại pin thông thường.

Yadea cho biết hệ thống pin này có thể chịu được nhiều chu kỳ sạc hơn, hỗ trợ sạc nhanh và duy trì hiệu suất ổn định trong cả điều kiện thời tiết nóng lẫn lạnh. Ngoài ra, xe còn tích hợp hệ thống thu hồi năng lượng khi phanh, giúp tăng quãng đường di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị.

Về hệ thống truyền động, điểm đáng chú ý là động cơ độc quyền ứng dụng công nghệ TTFAR, được thiết kế để đạt hiệu suất sử dụng năng lượng trên 90% và gần như loại bỏ nhu cầu bảo dưỡng liên quan đến các hệ thống truyền động bằng xích, dây đai hoặc bôi trơn.

Yadea OVA cũng được phát triển để thích ứng với những điều kiện sử dụng phổ biến tại các thành phố.

Yadea OVA cũng được phát triển để thích ứng với những điều kiện sử dụng phổ biến tại các thành phố. Khung xe có độ cứng chống xoắn cao hơn, trong khi cách bố trí trọng lượng được tối ưu nhằm cải thiện độ ổn định và khả năng điều khiển. Xe cũng được trang bị khả năng chống nước và chống bụi, giúp người dùng yên tâm hơn khi di chuyển trong mùa mưa.

Giá xe máy điện Yadea OVA

Theo Tạp chí Thời trang vàng, Yadea OVA mới hiện đã được bán tại Mexico với giá khởi điểm 21.999 peso Mexico (khoảng 31 triệu đồng), quãng đường di chuyển tối đa 71 km sau mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 42 km/h và chế độ bảo hành hai năm.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.