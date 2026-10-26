Xe máy điện giá 13,5 triệu đồng đẹp long lanh, đi 80km/lần sạc, tốc độ 30km/h, rẻ nhất thị trường

Xe máy điện đẹp long lanh, đi 80km/lần sạc, tốc độ 30km/h

REVOO A09

Theo Tạp chí công nghệ Techz, REVOO đã giới thiệu mẫu xe tay ga điện A09 tại thị trường Pakistan trong tháng 10/2026. đơn giản và chi phí sử dụng thấp, thay vì hướng đến tốc độ cao hay hiệu suất thể thao.

Theo thông tin do hãng công bố, REVOO A09 hướng đến nhóm khách hàng trẻ, sinh viên, người đi làm và những người lần đầu sử dụng xe điện hai bánh. Với kiểu dáng gọn gàng, chiều cao yên tương đối thấp và các tính năng hỗ trợ vận hành, mẫu xe được phát triển chủ yếu cho những hành trình ngắn trong đô thị, chẳng hạn như đi học, đi làm hoặc mua sắm hằng ngày.

REVOO A09 sử dụng động cơ điện công suất 500W, kết hợp bộ pin graphene điện áp 48V, dung lượng 26Ah. Theo thông số do nhà sản xuất công bố, xe có tốc độ tối đa trong khoảng 25–35 km/h và tầm hoạt động đạt 65–80 km sau mỗi lần sạc đầy.

Thời gian sạc được công bố ở mức 6–9 giờ. Mức tiêu thụ điện cho một lần sạc đầy vào khoảng 1,25 kWh, tạo điều kiện để người dùng chủ động tính toán chi phí vận hành dựa trên biểu giá điện tại nơi sinh sống.

Với tốc độ và tầm hoạt động nói trên, A09 phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển quãng ngắn, trên các tuyến đường đô thị hoặc những khu vực có tốc độ lưu thông vừa phải. Đây không phải mẫu xe được thiết kế để cạnh tranh về tốc độ với các dòng xe máy điện công suất lớn.

Cần lưu ý rằng tầm hoạt động thực tế có thể thay đổi tùy theo tải trọng, tốc độ di chuyển, địa hình, điều kiện giao thông và tình trạng pin.

Một trong những điểm đáng chú ý của REVOO A09 là khả năng tiếp cận với nhiều nhóm người dùng. Xe có chiều cao yên khoảng 735 mm và trọng lượng công bố 85 kg, những thông số có thể hỗ trợ việc chống chân, dắt xe, quay đầu và xoay xở trong không gian hẹp.

Một trong những điểm đáng chú ý của REVOO A09 là khả năng tiếp cận với nhiều nhóm người dùng.

Bên cạnh kiểu dáng nhỏ gọn, mẫu xe còn được trang bị giỏ chứa đồ phía trước và khoang chứa đồ dưới yên dung tích khoảng 18 lít. Yên sau có kích thước rộng, hướng đến việc cải thiện sự thoải mái khi chở thêm người.

Hệ thống treo thủy lực trước và sau được trang bị nhằm hỗ trợ khả năng hấp thụ dao động khi đi qua những đoạn đường không bằng phẳng. Xe sử dụng lốp không săm kích thước 60/100-10, phanh tang trống ở cả hai bánh và khoảng sáng gầm 155 mm.

Các trang bị này cho thấy REVOO ưu tiên tính thực dụng trong sử dụng hằng ngày

Các trang bị này cho thấy REVOO ưu tiên tính thực dụng trong sử dụng hằng ngày, đặc biệt với những khách hàng cần một phương tiện gọn nhẹ để di chuyển trong khu dân cư và đường phố đông đúc.

Ngoài các thông số vận hành cơ bản, REVOO A09 còn có một số tính năng hỗ trợ sử dụng. Xe được trang bị chức năng khởi động êm, chế độ số lùi với tốc độ khoảng 5 km/h và khóa an toàn trẻ em.

REVOO A09 còn có một số tính năng hỗ trợ sử dụng.

Đèn pha có khả năng xoay theo hướng tay lái, hỗ trợ chiếu sáng theo hướng người điều khiển chuyển hướng. Những tính năng này tập trung vào sự thuận tiện khi sử dụng ở tốc độ thấp và trong không gian chật hẹp.

Về chế độ hậu mãi, REVOO công bố bảo hành pin 18 tháng và bảo hành động cơ 24 tháng. Người mua nên xác nhận thêm các điều kiện bảo hành, phạm vi áp dụng và khả năng cung ứng pin thay thế tại đại lý trước khi quyết định mua xe.

Giá xe máy điện REVOO A09

Xe máy điện REVOO A09 với giá bán niêm yết 145.000 rupee Pakistan (khoảng 13,5 triệu đồng). Sản phẩm được định vị ở phân khúc xe điện phổ thông, tập trung vào thiết kế nhỏ gọn, khả năng vận hành đơn giản và chi phí sử dụng thấp, thay vì hướng đến tốc độ cao hay hiệu suất thể thao.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.