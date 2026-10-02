Xe máy điện đua nhau ra mắt, cuộc đua khó nằm ở trạm đổi pin

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Những tủ đổi pin Gogoro xuất hiện tại TP.HCM trong tháng 9 bổ sung một đối thủ vào cuộc cạnh tranh hạ tầng năng lượng cho xe hai bánh. Cùng với VinFast, Honda và Selex, thị trường đang hình thành nhiều cách tiếp cận: xây mạng lưới riêng, tận dụng đại lý hoặc hợp tác phát triển hạ tầng dùng chung. Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng và số điểm đã lắp đặt cần được phân biệt với mạng lưới thực sự phục vụ khách hàng.

Sự khác biệt giữa các mô hình đã thể hiện trong thông báo của doanh nghiệp. Honda công bố triển khai trạm đổi pin tại Hà Nội từ ngày 4.6.2026, áp dụng cho CUV e: và khách hàng đăng ký gói dịch vụ tương ứng. Trong khi đó, trạm sạc dành cho UC3 là một hệ thống khác. Ngay trong cùng thương hiệu, người mua cũng cần kiểm tra mẫu xe của mình sử dụng được loại hạ tầng nào.

Đó là lý do số lượng trạm trên thị trường chưa nói hết mức độ thuận tiện. Với một người đi làm, điểm đổi pin hữu ích phải nằm gần tuyến đường thường ngày, hoạt động đúng lúc cần và có pin phù hợp để đổi. Một tủ đặt ở vị trí xa hoặc chỉ phục vụ hệ pin khác không giải quyết được nhu cầu của họ.

Đổi pin giúp chuyển thời gian chờ sạc từ người sử dụng sang đơn vị vận hành. Khách hàng trả pin đã sử dụng và nhận pin sẵn sàng hoạt động. Phía sau thao tác ngắn ấy là việc sạc, kiểm tra, bảo dưỡng và bố trí lượng pin dự phòng.

Xét về vận hành, thách thức vì thế lớn hơn chuyện tìm chỗ đặt tủ. Nếu dự trữ quá ít, trạm có thể không đáp ứng lúc nhiều người cùng đến. Nếu dự trữ quá nhiều so với nhu cầu, vốn nằm trong những bộ pin ít được sử dụng. Mạng lưới càng rộng, yêu cầu điều phối và bảo đảm dịch vụ càng phức tạp.

Bài toán này tạo ra một vòng phụ thuộc: người mua muốn có mạng lưới thuận tiện trước khi chuyển sang xe điện; doanh nghiệp lại cần đủ người sử dụng để duy trì mạng lưới. Bán được xe mới là bước đầu, còn phục vụ ổn định trong nhiều năm mới quyết định niềm tin.

Một hướng giải quyết là chia sẻ hạ tầng. Ngày 27.5.2026, VGX và YADEA ký thỏa thuận hợp tác phát triển đổi pin dùng chung, trong đó có nội dung nghiên cứu, chuyển đổi các dòng xe YADEA sang pin hoán đổi và kết nối với mạng lưới VGX. Đây là thỏa thuận và hướng triển khai, chưa thể hiểu rằng mọi xe YADEA đã đổi được pin tại mọi trạm.

Khả năng dùng chung có thể giúp tăng lượng khách cho một điểm đổi, giảm đầu tư trùng lặp và mở rộng lựa chọn. Nhưng nó cũng đòi hỏi các bên thống nhất điều kiện tương thích, kiểm soát chất lượng, trách nhiệm khi có sự cố và cách thanh toán dịch vụ. Một thỏa thuận hợp tác chỉ có giá trị với người đi xe khi những việc đó trở thành trải nghiệm sử dụng cụ thể.

Đối với người mua, giá chiếc xe cần được đặt trong tổng chi phí sở hữu. Xe bán không kèm pin có thể giảm khoản thanh toán ban đầu, nhưng kéo theo phí dịch vụ định kỳ. Ngược lại, mua pin làm tăng vốn bỏ ra lúc đầu và cần xem kỹ điều kiện bảo hành, thay thế. Thông báo bán hàng của Honda, chẳng hạn, phân biệt gói mua CUV e: kèm pin với gói không kèm pin và dịch vụ dành cho khách thuê pin.

Bởi vậy, so sánh chi phí cần cùng một quãng đường, khoảng thời gian và điều kiện sử dụng. Ngoài tiền điện hoặc phí đổi pin, còn có thời gian đi đến trạm, giới hạn của gói dịch vụ và mức phí sau khi ưu đãi kết thúc. Với tài xế giao hàng, thời gian ngừng chạy cũng là một chi phí; với người có chỗ sạc ổn định tại nhà, nhu cầu lại khác.

Đổi pin không phải lựa chọn bắt buộc cho mọi người dùng xe điện. Giá trị của nó rõ nhất khi đáp ứng được nhu cầu tiếp năng lượng nhanh hoặc khắc phục khó khăn về chỗ sạc. Nếu mạng lưới chưa phù hợp với hành trình thường xuyên, lời hứa đổi pin thuận tiện vẫn cần được kiểm chứng.

Cuộc cạnh tranh vì thế sẽ phải đi từ số tủ được công bố đến chất lượng dịch vụ có thể đo được: điểm nào đang hoạt động, giờ nào phục vụ, xe nào sử dụng được và điều gì xảy ra khi khách không đổi được pin. Những thông tin ấy có sức thuyết phục bền hơn một bản đồ dày đặc biểu tượng.

Người mua xe điện đang lựa chọn cả phương tiện lẫn một dịch vụ năng lượng đi kèm. Hãng tạo được niềm tin sẽ là hãng khiến người dùng ít phải lo về chuyện tiếp năng lượng nhất, với chi phí rõ ràng và khả năng phục vụ được duy trì sau ngày bán xe.