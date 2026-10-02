Xe máy điện có quy chuẩn mới từ 9.10, xe đang đi có bị ảnh hưởng?

Hai quy chuẩn kỹ thuật mới liên quan trực tiếp đến động cơ và ắc quy của xe mô tô điện, xe gắn máy điện sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 9.10.

Tuy nhiên, phạm vi của quy định cần được hiểu đúng để tránh tâm lý cho rằng hàng triệu xe đang lưu thông phải đồng loạt thay pin, thay động cơ hoặc thực hiện thêm thủ tục.

Hình minh họa.

Hai quy chuẩn mới về xe máy điện có hiệu lực từ 9.10

Từ ngày 9.10.2026, QCVN 30:2026/BXD về động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện chính thức được áp dụng. Quy chuẩn này được ban hành kèm Thông tư 12/2026/TT-BXD và thay thế QCVN 90:2024/BGTVT trước đó.

Cùng thời điểm, QCVN 31:2026/BXD về ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện cũng có hiệu lực. Quy chuẩn được ban hành kèm Thông tư 13/2026/TT-BXD, thay thế QCVN 91:2024/BGTVT.

Điểm cần lưu ý là cả hai quy chuẩn đều xác định khá rõ phạm vi áp dụng.

Đối với động cơ, quy chuẩn điều chỉnh động cơ điện mới sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện trong hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý. Đối tượng áp dụng chủ yếu là các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu cùng các đơn vị tham gia quản lý, kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng.

Quy định đối với ắc quy cũng có phạm vi tương tự, tập trung vào ắc quy mới dùng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Như vậy, đây trước hết là bộ yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm và các chủ thể đưa động cơ, ắc quy ra thị trường, thay vì một quy định buộc mọi chủ xe đang lưu thông phải mang phương tiện đi kiểm tra lại kể từ ngày 9.10.

Các quy chuẩn mới đưa ra nhiều yêu cầu nhằm kiểm soát chất lượng linh kiện quan trọng trên xe điện.

Với động cơ điện, ngoài yêu cầu về kết cấu và thông số đúng với hồ sơ đăng ký, bề mặt động cơ không được gỉ, rạn nứt; các bộ phận phải lắp chắc chắn. Điện áp danh định, công suất danh định và số động cơ phải được thể hiện rõ, khó tẩy xóa.

Động cơ còn phải đáp ứng các yêu cầu về công suất, hiệu suất, khả năng chịu quá tải, cách điện, mức tăng nhiệt và khả năng bảo vệ. Bộ điều khiển điện phải có chức năng bảo vệ khi xảy ra sụt áp hoặc quá dòng.

Đối với ắc quy, quy chuẩn yêu cầu sản phẩm phải được chế tạo đúng tài liệu kỹ thuật, vỏ không biến dạng hoặc nứt và các bộ phận phải được lắp đặt chắc chắn. Những thông tin quan trọng như điện áp, dung lượng cũng phải được thể hiện rõ.

Đáng chú ý, tùy loại ắc quy, quá trình thử nghiệm còn có các bài kiểm tra liên quan tới nạp điện quá mức, phóng điện quá mức, rung động, ngắn mạch, ngâm nước và thả rơi. Mục tiêu là kiểm soát nguy cơ rò rỉ, cháy, nổ hoặc hư hỏng khi linh kiện gặp những điều kiện bất lợi trong quá trình sử dụng.

Xe máy điện đang sử dụng có phải thay pin, động cơ?

Đây là vấn đề người đang sở hữu xe điện cần đặc biệt lưu ý để tránh hiểu sai quy định.

Căn cứ phạm vi và đối tượng áp dụng của hai quy chuẩn, xe mô tô điện, xe gắn máy điện đã được người dân mua và đang sử dụng không vì ngày 9.10.2026 mà tự động phải thay động cơ, thay ắc quy hoặc mang linh kiện đi chứng nhận lại.

Hai quy chuẩn cũng không đặt ra yêu cầu chủ xe phải đổi pin hoặc động cơ cũ sang loại mới chỉ vì quy chuẩn bắt đầu có hiệu lực.

Có thể hình dung đơn giản, quy định mới chủ yếu tác động ở khâu trước khi những động cơ, ắc quy mới được sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu đưa ra thị trường. Nhà sản xuất, đơn vị lắp ráp, nhập khẩu và các tổ chức kiểm tra, chứng nhận phải bảo đảm sản phẩm đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật tương ứng.

Các thông tư cũng có quy định chuyển tiếp. Những kiểu loại động cơ hoặc ắc quy đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, thử nghiệm hay chứng nhận trước thời điểm quy định mới có hiệu lực vẫn tiếp tục được xử lý theo quy định tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ. Báo cáo thử nghiệm được cấp trước đó trong các trường hợp được quy định vẫn có thể được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Do đó, người đang đi một chiếc xe máy điện mua trước ngày 9.10 không cần vội vàng thay pin hay động cơ chỉ vì nghe thông tin về quy chuẩn mới.

Điều người sử dụng nên quan tâm vẫn là tình trạng thực tế của xe. Nếu động cơ xuất hiện tiếng kêu bất thường, quá nóng, giảm công suất; pin hoặc ắc quy bị phồng, biến dạng, nóng bất thường, sạc không ổn định hay suy giảm quãng đường nghiêm trọng thì nên đưa xe tới cơ sở dịch vụ để kiểm tra.

Đây là vấn đề an toàn trong quá trình sử dụng, không phải thủ tục bắt buộc phát sinh đơn thuần do quy chuẩn mới có hiệu lực.

Mua xe, thay pin sau ngày 9.10 cần chú ý điều gì?

Dù không buộc người đang sử dụng xe phải thay linh kiện, quy chuẩn mới vẫn có tác động gián tiếp và lâu dài tới người tiêu dùng.

Khi yêu cầu kỹ thuật đối với động cơ và ắc quy mới được chuẩn hóa, các sản phẩm được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu thuộc phạm vi quy định phải trải qua quá trình kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xe máy điện phát triển nhanh, nhiều loại pin, ắc quy, động cơ và bộ điều khiển được bán trên thị trường với nguồn gốc cũng như thông số khác nhau.

Khi cần thay pin, ắc quy hoặc động cơ, người sử dụng không nên chỉ lựa chọn theo giá. Linh kiện cần có thông số phù hợp với thiết kế của xe, đặc biệt là điện áp, công suất, dung lượng và sự tương thích với bộ điều khiển, hệ thống sạc.

Việc tự ý nâng điện áp, tăng công suất động cơ hoặc sử dụng bộ pin không tương thích có thể làm thay đổi đặc tính vận hành của phương tiện, khiến bộ điều khiển, dây dẫn, hệ thống bảo vệ và bộ sạc phải làm việc ngoài điều kiện thiết kế.

Với pin tháo rời, người sử dụng cũng nên chú ý tình trạng vỏ, đầu nối và nhiệt độ trong quá trình sạc. Không tiếp tục sử dụng bộ pin đã biến dạng, nứt vỡ, có mùi bất thường hoặc xuất hiện dấu hiệu quá nhiệt.

Nếu mua xe máy điện mới sau khi các quy chuẩn có hiệu lực, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin kỹ thuật minh bạch và hệ thống bảo hành chính thức. Với linh kiện thay thế, nên chọn loại đúng thông số do nhà sản xuất hoặc đơn vị kỹ thuật có chuyên môn khuyến nghị.

Nhìn rộng hơn, QCVN 30:2026/BXD và QCVN 31:2026/BXD không phải là quy định nhằm buộc những chiếc xe điện đang lưu thông phải “thay đồ” từ ngày 9.10. Thay đổi quan trọng nằm ở việc thiết lập các yêu cầu kỹ thuật rõ hơn đối với động cơ và ắc quy mới trước khi chúng đi vào sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Với người đang sử dụng xe, vì vậy, việc cần làm không phải là vội thay pin hay động cơ, mà là tiếp tục sử dụng và bảo dưỡng xe đúng hướng dẫn. Khi đến thời điểm cần thay linh kiện, nguồn gốc, mức độ tương thích và tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm mới là những yếu tố đáng quan tâm nhất.