Xe máy địa hình Yamaha WR155R giá 79 triệu đồng tại Việt Nam

Mẫu xe định vị ở phân khúc dual-sport 155 cc, thuộc dòng WR Series của Yamaha, bản phân phối tại thị trường Việt Nam có hai tùy chọn màu đen và xanh GP.

Yamaha WR155R sở hữu chiều dài tổng thể 2.145 mm, rộng 840 mm và cao 1.200 mm. Chiều cao yên ở mức 880 mm và khối lượng khoảng 134 kg.

Yamaha WR155R định vị ở phân khúc dual-sport 155 cc - Ảnh: Yamaha

Mẫu xe sở hữu khoảng sáng gầm 245 mm, hệ thống ống xả được bố trí vắt cao phù hợp với đặc tính vận hành địa hình. Khung xe được thiết kế để bảo vệ động cơ, che chắn khu vực lốc máy. Bình xăng có dung tích 8,1 lít.

WR155R trang bị hệ thống treo với hành trình tương đối dài, qua đó giúp khả năng thích ứng với địa hình tốt hơn. Phuộc trước KYB 41 mm có hành trình 215 mm, phuộc sau sử dụng hệ thống Link Monocross hành trình bánh 185 mm. Cả hai bánh đều dùng lốp gai off-road, vành trước 21 inch và vành sau 18 inch.

Mẫu xe có hai tùy chọn màu sắc - Ảnh: Yamaha

Động cơ trang bị trên WR155R là loại 4 kỳ, SOHC, dung tích thực 155,1 cm3, tích hợp VVA và phun xăng điện tử. Kết hợp với hộp số 6 cấp, động cơ xe cho công suất cực đại 16,5 mã lực (12,3 kW) tại tốc độ tua máy 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Điểm nhấn đáng chú ý ở hệ truyền động của Yamaha WR155R là bộ ly hợp Assist & Slipper hỗ trợ sang số nhẹ hơn, đồng thời giảm hiện tượng giật khi giảm tốc. Theo nhà sản xuất, hệ thống nạp xả trên WR155R cũng đã được tinh chỉnh theo hướng tối ưu lực kéo ở dải vòng tua máy thấp và trung bình nhằm giúp xe vượt địa hình tốt hơn.

Màn hình thông tin LCD - Ảnh: Yamaha

Các tiện ích đáng chú ý trên Yamaha WR155R có màn hình đa chức năng LCD hiển thị các thông tin về tốc độ, vòng tua máy, quãng đường, hành trình, mức nhiên liệu còn lại, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình và tức thời, đồng hồ, cấp số và trạng thái VVA.

Ngoài ra mẫu xe cũng trang bị đèn báo khẩn cấp Hazard. Yên xe thiết kế phẳng tương tự dòng YZ kết hợp với gác chân rộng. Phanh đĩa thủy lực sử dụng ở cả hai bánh với đĩa trước 240 mm đi cùng cùm phanh 2 piston và đĩa sau 220 mm.