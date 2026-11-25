Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh cho biết, khoảng 22h40 ngày 24/11, tại Km 127+300 CT03 chiều Hà Nội - Lạng Sơn (thuộc tổ dân phố Vân Trung, phường Nếnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô cứu thương BK 29B-501.XX do anh P.V.Đ (SN 1993, trú tại xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình), điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn va chạm với xe máy BKS 27U1-104.XX do anh L.V.Đ (SN 2003, trú tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên) điều khiển đi ngược chiều đường cao tốc.

Hiện trường vụ xe máy đi ngược chiều va chạm xe cứu thương trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn khiến nam thanh niên tử vong.

Hậu quả, anh L.V.Đ tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Sau khi xảy ra tai nạn, anh P.V.Đ, người điều khiển ô tô cứu thương đã rời khỏi hiện trường, hiện chưa trình diện cơ quan chức năng.

Theo nhận định sơ bộ, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do anh L.V.Đ điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc, dẫn đến va chạm giao thông.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời tối, đoạn đường thẳng, không có đèn chiếu sáng; mặt đường nhựa bằng phẳng, khô ráo.