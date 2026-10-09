Xe máy để vài tháng không đi, trước khi chạy lại có cần thay dầu nhớt không?

Tôi có chiếc xe máy số dùng đi làm hằng ngày trước đây, nhưng khoảng 5 tháng gần đây ít sử dụng do chuyển sang làm việc gần nhà. Xe vẫn để trong nhà, có mái che, thỉnh thoảng tôi mới dắt ra kiểm tra chứ gần như không nổ máy.

Sắp tới, tôi dự định dùng xe trở lại để đi làm. Hôm trước, tôi thử khởi động thì xe vẫn nổ, máy nghe có vẻ bình thường, không thấy dấu hiệu bất thường rõ rệt. Tuy nhiên, tôi chợt nhớ lần thay dầu nhớt gần nhất đã cách đây khá lâu. Trước khi cất xe, tôi cũng chưa thay dầu vì nghĩ xe không chạy thì dầu nhớt sẽ ít bị hao mòn hơn so với khi sử dụng thường xuyên.

Tôi đang phân vân không biết trường hợp này có cần thay dầu nhớt ngay trước khi chạy lại không, hay chỉ cần kiểm tra mức dầu, lốp, phanh và các bộ phận cơ bản rồi sử dụng bình thường? Nếu dầu vẫn còn đủ và xe không có dấu hiệu lạ thì có thể tiếp tục dùng thêm một thời gian, hay để xe lâu ngày không chạy cũng khiến dầu nhớt xuống cấp?

Ngoài ra, tôi có cần lưu ý gì khi khởi động và sử dụng xe trở lại sau vài tháng không đi, chẳng hạn như để máy chạy không tải một lúc trước khi di chuyển, hay nên chạy chậm trong những ngày đầu?

Tôi muốn kiểm tra, bảo dưỡng cho yên tâm trước khi đi làm hằng ngày, nhưng cũng không muốn thay những thứ chưa thực sự cần thiết.

Nhờ mọi người có kinh nghiệm sử dụng, bảo dưỡng xe máy lâu năm tư vấn giúp. Đặc biệt, nếu xe đã để khoảng 5 tháng và không nhớ chính xác số km đã chạy kể từ lần thay dầu gần nhất thì nên xử lý thế nào cho hợp lý? Cảm ơn mọi người.

Bạn Đọc Lâm Hoàng (Hoài Đức, Hà Nội)

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