Xe máy để trong sân bị mất, người dân báo Công an liền biết danh tính kẻ trộm

Theo Công an TP Hà Nội, Công an phường Hồng Hà đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chính (SN 1997; hộ khẩu thường trú tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ; có 1 tiền án, 2 tiền sự) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào 13h ngày 19/10/2026, Công an phường Hồng Hà tiếp nhận trình báo của anh N.V.T. (SN 1985; trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) về việc bị mất trộm 1 xe máy Honda Lead màu đen, biển kiểm soát 29H1-607.27, để tại sân nhà.

Đối tượng Nguyễn Văn Chính và tang vật của vụ án. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Hà đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc, truy tìm đối tượng và tài sản bị mất, phục vụ công tác đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Khoảng 20h cùng ngày, Công an phường Hồng Hà tiếp nhận bàn giao Nguyễn Văn Chính cùng tang vật sau khi đối tượng ra đầu thú tại Công an xã Phúc Lộc.

Qua đấu tranh tại trụ sở Công an phường Hồng Hà, Chính khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy tại khu vực ngõ 76 An Dương.

Theo thông tin ban đầu, Chính hiện sống lang thang, không có nơi ở cố định và có 1 tiền án, 2 tiền sự.

Hiện, Công an phường Hồng Hà đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chính để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.