Xe máy để trên vỉa hè bị mất cắp, Công an vào cuộc liền tìm ra danh tính kẻ trộm cắp

Theo Công an TP Hà Nội, sáng 12/10/2026, Công an phường Tây Hồ tiếp nhận tin báo của anh T.V.T. (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Ninh Bình) về việc cùng người dân bắt giữ hai đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy tại tại khu vực vỉa hè đối diện tòa nhà Ascott, phường Tây Hồ.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngay sau đó, Công an phường Tây Hồ đã phối hợp với người dân đưa 02 đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Quá trình làm việc, hai đối tượng khai nhận là N.H.T. (sinh năm 2010) và L.Q.T. (sinh năm 2009), cùng trú tại Hà Nội và đã khai báo toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an phường Tây Hồ đã tạm giữ hình sự 02 đối tượng N.H.T và L.Q.T để điều tra về tội trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.