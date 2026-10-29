Xe máy cũ nát, xe tự chế kéo chở hàng và rủi ro tai nạn giao thông

Ngày 29/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT Công an TP. Hà Nội vừa tuần tra, xử lý nhiều trường hợp xe máy cũ nát, xe tự chế kéo chở hàng.

Cụ thể, sáng 27/10, Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội tổ chức tuần tra, kiểm soát trên đường gom Đại lộ Thăng Long, khu vực gần Khu công nghiệp Thạch Thất, qua đó phát hiện, xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe máy kéo theo xe cải tiến để vận chuyển hàng hóa.

Đội CSGT đường bộ số 11 tuần tra, xử lý xe máy cũ nát, xe kéo tự chế.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều phương tiện đã cũ nát, xuống cấp, thiếu các thiết bị an toàn. Đáng chú ý, một số chủ phương tiện còn tự ý hàn, chế thêm thanh sắt nối xe máy với xe kéo phía sau để vận chuyển đồng nát, thực phẩm và đồ gia dụng.

Việc sử dụng xe máy cũ nát, tự ý cải tạo phương tiện để kéo theo xe thô sơ chở hàng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người điều khiển mà còn đe dọa các phương tiện cùng tham gia giao thông.

Các phương tiện này thường có kết cấu không bảo đảm an toàn, khả năng vận hành và kiểm soát tải trọng hạn chế. Khi chở hàng cồng kềnh, việc điều khiển, quan sát, chuyển hướng, phanh và xử lý tình huống bất ngờ có thể gặp nhiều khó khăn, làm tăng nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông, nhất là khi lưu thông trên những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn.

Xe máy cũ nát, xe kéo tự chế tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông.

Thực tế, việc tận dụng xe máy cũ để kéo theo xe tự chế, xe thô sơ chở hàng có thể giúp tiết kiệm chi phí trước mắt, nhưng nếu phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn, người sử dụng có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra sự cố.

Trước tình trạng trên, thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Việc kiên quyết xử lý các phương tiện cũ nát, xe tự chế không bảo đảm an toàn là cần thiết nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người điều khiển phương tiện và cộng đồng.