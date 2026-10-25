Xe máy có 4 dấu hiệu này, bạn nên thay ngay bộ phận giảm xóc

Giảm xóc là bộ phận quan trọng của hệ thống treo, có nhiệm vụ hấp thụ lực tác động từ mặt đường, kiểm soát dao động của bánh xe và thân xe. Khi hoạt động tốt, bộ phận này giúp xe vận hành êm ái, duy trì độ bám đường và ổn định khi phanh hoặc chuyển hướng.

Tuy nhiên, giảm xóc có thể bị hao mòn, rò rỉ dầu hoặc suy giảm khả năng giảm chấn sau thời gian dài sử dụng. Tình trạng này dễ xuất hiện hơn nếu xe máy thường xuyên đi qua ổ gà, đường gồ ghề, gờ giảm tốc hoặc chở tải trọng lớn. Dưới đây là 4 dấu hiệu chủ xe nên chú ý.

Thân phuộc chảy dầu, bám bẩn bất thường

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất là xuất hiện vệt dầu trên thân phuộc. Với giảm xóc thủy lực, dầu bên trong giúp kiểm soát chuyển động và hạn chế dao động. Khi phớt làm kín bị lão hóa, hư hỏng hoặc ty phuộc bị trầy xước, dầu có thể rò rỉ ra bên ngoài.

Người dùng nên chú ý nếu thân phuộc thường xuyên ẩm dầu, xuất hiện vệt dầu kéo dài hoặc bụi bẩn bám thành lớp dày quanh khu vực phớt. Đây có thể là dấu hiệu bộ phận làm kín không còn đảm bảo hoặc giảm xóc đã phát sinh hư hỏng.

Khi phát hiện giảm xóc rò rỉ dầu, chủ xe nên đưa phương tiện đến cơ sở sửa chữa để kiểm tra phớt, ty phuộc và tình trạng dầu bên trong. Tùy thiết kế và mức độ hư hỏng, kỹ thuật viên có thể đề xuất thay phớt, phục hồi giảm xóc hoặc thay mới cả cụm.

Người dùng không nên chỉ lau sạch vết dầu rồi tiếp tục sử dụng mà bỏ qua nguyên nhân gây rò rỉ.

Xe xóc nảy liên tục khi đi qua đường gồ ghề

Giảm xóc có nhiệm vụ hạn chế dao động sau khi bánh xe đi qua chướng ngại vật. Khi bộ phận này xuống cấp, xe có thể dằn xóc mạnh hơn bình thường, nảy liên tục sau khi vượt ổ gà hoặc rung lắc rõ rệt khi đi qua gờ giảm tốc.

Một biểu hiện đáng chú ý là bánh xe và thân xe dao động nhiều lần thay vì nhanh chóng trở lại trạng thái ổn định. Người ngồi sau cũng có thể cảm thấy bị hất lên, nhất là khi xe đi qua những đoạn đường không bằng phẳng.

Chủ xe nên quan sát sự thay đổi so với trạng thái vận hành thông thường. Nếu xe ngày càng xóc nảy, kể cả trên những đoạn đường không quá xấu, cần kiểm tra hệ thống treo.

Tình trạng giảm xóc không còn kiểm soát tốt dao động có thể ảnh hưởng đến độ ổn định khi phanh hoặc chuyển hướng. Vì vậy, không nên chủ quan hoặc tiếp tục chạy tốc độ cao khi xe có biểu hiện bất thường.

Đuôi xe nhún sâu, bồng bềnh khi vào cua

Với xe máy sử dụng giảm xóc sau dạng lò xo giảm chấn, đuôi xe nhún sâu khi chở người hoặc hàng hóa, sau đó dao động kéo dài khi tăng tốc hay đi qua ổ gà, có thể là dấu hiệu hệ thống treo gặp vấn đề.

Ngoài ra, người lái có thể cảm thấy đuôi xe bồng bềnh, lắc ngang hoặc thiếu chắc chắn khi vào cua. Khi giảm xóc không kiểm soát tốt chuyển động của bánh sau, khả năng duy trì tiếp xúc ổn định giữa lốp và mặt đường có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt trên đường trơn hoặc gồ ghề.

Tuy nhiên, cảm giác xe thiếu ổn định không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ giảm xóc. Áp suất lốp không phù hợp, tải trọng vượt mức hoặc các chi tiết khác trong hệ thống treo cũng có thể là nguyên nhân.

Nếu hiện tượng nhún nhiều, lắc bất thường hoặc mất ổn định khi chuyển hướng vẫn tiếp diễn, chủ xe nên hạn chế sử dụng phương tiện cho đến khi được kiểm tra. Không nên cố chạy nhanh hay đánh lái đột ngột để thử khả năng hoạt động của giảm xóc.

Phát ra tiếng cụp, lộc cộc từ bánh trước hoặc bánh sau

Tiếng cụp hoặc lộc cộc xuất hiện khi xe đi qua ổ gà, gờ giảm tốc cũng là dấu hiệu cần lưu ý, nhất là khi âm thanh phát ra mỗi lần hệ thống treo nhún xuống hoặc bật trở lại.

Nguyên nhân có thể liên quan đến giảm xóc bị mòn, thiếu dầu, hư hỏng bên trong hoặc các chi tiết liên kết bị lỏng. Tuy nhiên, bạc cao su, bạc lót, vòng bi và một số bộ phận khác cũng có thể phát ra âm thanh tương tự. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào tiếng kêu để kết luận giảm xóc đã hỏng.

Nếu tiếng kêu xuất hiện liên tục, ngày càng lớn hoặc đi kèm tình trạng chảy dầu, xóc nảy và mất ổn định, chủ xe nên sớm đưa xe đến cơ sở sửa chữa để xác định nguyên nhân.