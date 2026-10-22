Xe máy chở các học sinh ngã liên hoàn, xem camera dân tình liền chỉ ra lỗi sai

Mới đây trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một nhóm học sinh.

(Video ghi lại vụ tai nạn liên hoàn của các học sinh đi xe máy. Nguồn: Group Hóng Đường Phố)

Theo camera an ninh ghi lại, trên đoạn đường có rất đông học sinh đi xe máy qua lại, một nam sinh chở theo bạn nữ ngồi sau xe máy bất ngờ vượt lên trước.

Hậu quả, xe máy của nam sinh này va chạm với xe máy đi ngược chiều. Hậu quả làm 4 xe máy ngã xuống đường. Theo hình ảnh được ghi lại, sau cú ngã, các học sinh vẫn có thể đứng dậy để xử lý tình hình.

Tuy nhiên, khoảnh khắc này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lại khiến dân tình vô cùng ngán ngẩm trước màn lái xe của nam sinh kể trên. Dân tình cho rằng, chính việc đi nhanh, lại còn lấn làn của nam sinh đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Không chỉ nam sinh gặp nạn mà còn gây liên lụy đến những bạn bè khác.

Khoảnh khắc này khiến dân mạng vô cùng lo lắng và lập tức nhắc nhở phụ huyh cần phải sát sao con cái thường xuyên hơn. Chưa kể, việc giao xe cho con khi con còn đang ở độ tuổi học sinh phải được bố mẹ cân nhắc kỹ càng, đảm bảo rằng các con nắm được các nguyên tắc khi lái xe thì mới nên giao xe cho con sử dụng.