Xe máy chở 3 người văng lên nóc ô tô sau cú tông mạnh

Ngày 9/11, lãnh đạo UBND xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến một người bị thương.

Xe máy nằm trên trên nóc ô tô sau cú va chạm mạnh. Ảnh: T.P

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h cùng ngày trên quốc lộ 7, đoạn qua xã Hợp Minh.

Hình ảnh từ camera an ninh của người dân ghi lại cho thấy, thời điểm trên, một ô tô từ xưởng sửa chữa ven quốc lộ 7 đang quay đầu để đi ra đường. Khi chiếc xe di chuyển đến giữa đường, một chiếc xe máy chở 3 người bất ngờ lao tới với tốc độ cao.

Do không kịp xử lý, xe máy tông mạnh vào ô tô, khiến phương tiện này nằm trên nóc xe. Cả 3 người trên xe máy bị hất văng xuống đường. Ô tô bị móp méo, hư hỏng nhiều vị trí.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai người đi cùng bị xây xát nhẹ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.