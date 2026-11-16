Xe máy chở 3 người và xe tải đâm nhau, cả 3 thương vong

Ngày 15/11, lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tải khiến một người tử vong, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, xe tải biển số 29E-784.74 do tài xế Nguyễn Đình Nguyên (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển đi từ đường nhánh ra Quốc lộ 1. Khi đến đoạn Km1301+950, thuộc xã Tuy An Bắc, để rẽ về hướng Nam xảy ra va chạm với xe máy biển số 78F-648.13 đang đi trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Thời điểm tai nạn, trên xe máy có 3 thiếu niên từ 14-16 tuổi, cùng trú tại xã Tuy An Đông. Hậu quả, N.Đ.P. (14 tuổi) tử vong, N.X.K. (15 tuổi) bị gãy chân phải, còn T.T.T. (16 tuổi) bị hôn mê và được chuyển đến bệnh viện điều trị.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được người điều khiển xe máy. Lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.