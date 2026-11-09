Xe máy chở 3 người tông vào ô tô, văng lên nóc xe

Chiều 9/11, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch UBND xã Hợp Minh (Nghệ An), xác nhận khoảng 14h10 cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người đi xe máy bị thương.

Xe máy chở 3 tông vào ô tô, văng lên nằm gọn trên nóc xe. (Ảnh A.N)

Theo hình ảnh từ camera an ninh của người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, một chiếc ô tô bật tín hiệu xin chuyển hướng và di chuyển sang đường. Khi chiếc xe đang quay ngang, tiến đến khu vực tim đường, bất ngờ một xe máy chở 3 người lao tới với tốc độ cao, tông mạnh vào phần thân phía sau ô tô.

Cú va chạm khiến chiếc xe máy bật lên, nằm gọn trên nóc ô tô. Trong khi đó, cả ba người ngồi trên xe máy bị ngã xuống mặt đường. Chiếc ô tô bị vỡ kính phía sau, thân xe móp méo ở nhiều vị trí.

Đáng chú ý, hình ảnh camera ghi lại cho thấy trước khi xảy ra tai nạn, xe máy di chuyển với tốc độ cao và cả ba người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Hậu quả, hai người bị xây xước, người còn lại bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hợp Minh đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông. Lực lượng chức năng cũng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 7-1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.