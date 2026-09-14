Xe máy bốc cháy sau va chạm ô tô bán tải, một người tử vong

Ngày 14.9, thông tin từ UBND xã Yên Bình (Lào Cai), trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô bán tải khiến một người tử vong.

Theo đó, khoảng 0h15 cùng ngày, tại Km18 Quốc lộ 70, người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 26B2-592.xx đang lưu thông thì xảy ra va chạm với ô tô bán tải biển kiểm soát 21C-095.xx.

Sau cú va chạm giữa xe máy và xe bán tải, lửa bùng lên dữ dội

Sau cú va chạm, xe máy bất ngờ bùng cháy dữ dội khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng vào khoảng 11h cùng ngày, tại Km25, Quốc lộ 70, đoạn qua xã Bảo Ái (Lào Cai) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe khách và xe máy, khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn tại Km25, thuộc xã Bảo Ái (Lào Cai)

Theo hình ảnh từ camera hành trình của xe khách, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực này đang có mưa, xe khách và xe máy di chuyển theo 2 hướng ngược nhau trước khi xảy ra va chạm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ sự việc.