Xe máy bốc cháy dữ dội khi đang đổ xăng, tài xế vội bỏ chạy

Chiếc xe máy đã bốc cháy khi đang đổ xăng tại trạm dừng nghỉ Machap trên đường cao tốc thuộc bang Johor, Malaysia.

Vụ việc xảy ra lúc 11h50 ngày 2/11 và đã được camera hành trình của một chiếc xe đậu phía sau xe máy ghi lại.

Đoạn clip sau đó đã lan truyền rộng rãi, cho thấy ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ chiếc xe máy khi người lái đang đổ xăng. Tài xế lập tức nhảy khỏi xe nhưng giày của anh ta bị bắt lửa.

Chiếc xe máy nhanh chóng bốc cháy dữ dội khiến nhân viên trạm xăng phải tới dập lửa.

Chiếc xe máy bốc cháy dữ dội khi đang đổ xăng. Ảnh: X/Anthraxxxx

Một nhân viên trạm xăng giấu tên cho biết, người lái xe máy không bị thương. Xe máy chỉ bị hư hại nhẹ còn phần bên ngoài của trụ bơm xăng cũng bị hư hỏng.

Người này cũng cho biết thêm, trạm xăng thường xuyên cử nhân viên tham gia các khóa huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy do Sở Cứu hỏa và Cứu hộ tổ chức.

Tại trạm xăng có các biển cảnh báo nhằm nhắc nhở người dân tắt máy xe, không hút thuốc, sử dụng thuốc lá điện tử hoặc điện thoại di động gần các trụ bơm xăng.

Các tài xế cũng được khuyến cáo nên xuống xe khi đổ xăng để giảm nguy cơ bị thương nếu xăng bị đổ hoặc bắt lửa.

Phương Linh (Theo NST)