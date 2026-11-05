Xe máy bốc cháy dữ dội khi đang đổ xăng, tài xế bỏ chạy: Clip hiện trường gây sốc

Một chiếc xe máy bất ngờ phát hỏa trong lúc tiếp nhiên liệu tại trạm dừng nghỉ Machap, nằm trên tuyến cao tốc thuộc bang Johor, Malaysia.

Sự cố xảy ra vào khoảng 11h50 ngày 2/11, được camera hành trình của một ô tô đỗ ngay phía sau ghi lại toàn bộ diễn biến.

Hình ảnh từ đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa đột ngột bùng lên ở khu vực chiếc xe máy đang đổ xăng. Phát hiện sự việc, người lái xe lập tức nhảy khỏi phương tiện để chạy thoát thân, tuy nhiên phần giày của anh cũng bị lửa bén vào.

Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa lan rộng và bao trùm chiếc xe máy. Trước tình huống nguy hiểm, các nhân viên tại trạm xăng nhanh chóng có mặt, tìm cách khống chế đám cháy.

Theo thông tin từ một nhân viên trạm xăng giấu tên, người điều khiển xe máy may mắn không bị thương. Phương tiện chỉ chịu một số hư hại nhẹ, trong khi phần vỏ bên ngoài của trụ bơm xăng cũng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Chiếc xe máy bốc cháy dữ dội khi đang đổ xăng. Ảnh: X/Anthraxxxx.

Nhân viên này cũng thông tin rằng trạm xăng định kỳ cử người lao động tham gia các chương trình đào tạo về an toàn phòng cháy, chữa cháy do Sở Cứu hỏa và Cứu hộ tổ chức.

Bên cạnh đó, khu vực trạm bơm được bố trí nhiều biển báo nhắc nhở khách hàng phải tắt động cơ xe, không hút thuốc, sử dụng thuốc lá điện tử hay điện thoại di động khi ở gần các cột bơm nhiên liệu.

Các tài xế cũng được khuyến nghị xuống khỏi xe trong quá trình tiếp nhiên liệu nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương nếu xảy ra tình trạng xăng tràn ra ngoài hoặc bất ngờ bốc cháy.