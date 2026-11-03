Xe máy bất ngờ bốc cháy ngay lúc đổ xăng, người lái thoát nạn trong gang tấc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h32 ngày 1/11 tại khu vực trạm dừng nghỉ Machap (Machap R&R), bang Johor, Malaysia.

Theo hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô đang chờ phía sau, chiếc xe máy bất ngờ bùng cháy khi đang được đổ xăng. Ngọn lửa xuất hiện ở khu vực phía dưới xe rồi nhanh chóng lan rộng, khiến tình huống trở nên nguy hiểm.

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Phát hiện xe bốc cháy, người điều khiển lập tức rời khỏi yên xe và chạy ra xa. Hình ảnh ghi lại cho thấy ngọn lửa dường như còn bén vào phần giày dép của người này.

Một người có mặt tại hiện trường nhanh chóng lấy bình chữa cháy để dập lửa. Nhân viên trạm xăng sau đó cũng tham gia hỗ trợ, giúp khống chế đám cháy trước khi ngọn lửa lan rộng hơn.

Theo thông tin được AsiaOne dẫn lại từ một nhân viên trạm xăng, người điều khiển xe máy không bị thương. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho biết chưa rõ người này có bị bỏng nhẹ ở chân hay không. Hiện chưa có thông tin về trường hợp bị thương nghiêm trọng.

Một trong những vấn đề được quan tâm sau vụ việc là liệu người điều khiển có tắt động cơ trước khi đổ xăng hay không.

Theo một số nguồn tin Malaysia, trong đó có Oriental Daily, chiếc xe máy có thể vẫn đang nổ máy tại thời điểm tiếp nhiên liệu. Đây được nhắc đến như một yếu tố có khả năng liên quan đến vụ cháy.

Tuy nhiên, đến nay chưa có kết luận chính thức xác định nguyên nhân khiến chiếc xe bốc cháy.

Trả lời truyền thông địa phương, ông Bahrin Mohd Noh, Cảnh sát trưởng huyện Kluang, cho biết lực lượng cảnh sát giao thông chưa tiếp nhận báo cáo về vụ việc tại thời điểm được hỏi. Các thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật khi có diễn biến mới.

Do chưa có kết quả điều tra, việc khẳng định động cơ xe, điện thoại di động hay bất kỳ thiết bị nào khác là nguyên nhân gây cháy đều chưa có cơ sở.

Vụ việc một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định an toàn tại trạm xăng, đặc biệt đối với người đi xe máy.

Theo hướng dẫn an toàn được BHPetrol công bố, người điều khiển phương tiện cần tắt động cơ trước khi tiếp nhiên liệu. Người đi xe máy phải xuống khỏi xe trong quá trình đổ xăng, đồng thời không hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị có thể tạo ra nguồn gây cháy tại khu vực cột bơm.

Hội đồng Quốc gia về Phòng cháy chữa cháy và Chuẩn bị ứng phó khẩn cấp Singapore cũng đưa ra khuyến cáo tương tự, yêu cầu người đi xe máy tắt động cơ và xuống xe khi tiếp nhiên liệu.

Đây là những biện pháp phòng ngừa cơ bản nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh tia lửa hoặc nguồn gây cháy trong môi trường có hơi xăng dễ bắt lửa.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, người có mặt cần nhanh chóng thông báo cho nhân viên trạm xăng và sử dụng thiết bị chữa cháy phù hợp nếu được huấn luyện, bảo đảm an toàn khi xử lý tình huống.

Theo Wwconemedia