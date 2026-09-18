Xe 'ma' không người lái bất ngờ lao khỏi gara, tông vào đoàn 16 trẻ mầm non đang đi trên đường khiến nhiều em phải nhập viện

Một chiếc xe tải nhỏ không có người điều khiển bất ngờ tự di chuyển khỏi gara, băng qua đường và tông vào đoàn trẻ mầm non tại thành phố Tokamachi, tỉnh Niigata, Nhật Bản. Vụ tai nạn khiến 5 em phải nhập viện.

Theo Đài truyền hình Niigata, sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 18/9. Trước đó, một cụ ông ngoài 80 tuổi đã đỗ chiếc xe số sàn trong gara nhà mình rồi rời đi.

Chiếc xe được đỗ theo hướng quay đầu ra phía mặt đường. Sau khi chủ phương tiện rời khỏi gara, chiếc xe bất ngờ tự di chuyển về phía trước khoảng 6 m dù bên trong không có người điều khiển. Phương tiện sau đó đi ra khỏi gara, băng qua đường và lao thẳng vào đoàn giáo viên cùng học sinh mầm non đang đi bộ gần đó.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Những người dân chứng kiến vụ tai nạn lập tức báo cho cảnh sát và lực lượng chức năng địa phương.

Thời điểm xảy ra sự việc, 3 giáo viên của Trường mầm non Atago tại thành phố Tokamachi đang dẫn 16 trẻ đi dạo theo hướng ga Tokamachi.

Khu vực xảy ra tai nạn không có vỉa hè dành riêng cho người đi bộ. Vì vậy, các giáo viên và học sinh phải di chuyển sát mép đường trước khi bất ngờ bị chiếc xe không người lái tông trúng.

Sau vụ va chạm, 5 trẻ mầm non, gồm 3 bé trai và 2 bé gái, được đưa đến bệnh viện tại thành phố Tokamachi để kiểm tra và cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết cả 5 em đều chỉ bị thương nhẹ. Các thương tích chủ yếu là những vết trầy xước ở tay và chân. Không có trường hợp nào bị thương nguy hiểm đến tính mạng.

Chiếc xe liên quan đến vụ việc là một xe tải nhỏ số sàn thuộc dòng kei-car. Đây là phương tiện đã được cụ ông ngoài 80 tuổi đưa vào gara ngay trước khi xảy ra tai nạn.

Cảnh sát đang tập trung xác minh liệu phanh tay của chiếc xe đã được kéo đúng cách khi chủ phương tiện đỗ xe hay chưa.

Lực lượng chức năng cũng tiếp tục kiểm tra phương tiện và hiện trường để làm rõ nguyên nhân cụ thể khiến chiếc xe tự di chuyển khoảng 6 m, băng qua đường rồi tông vào đoàn trẻ mầm non.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được cảnh sát thành phố Tokamachi tiến hành.