'Xé lòng' lời khai bị hại trong vụ 'ông trùm' Mr Pips lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng

Sau khi Viện kiểm sát (VKS) công bố xong bản cáo trạng dài 286 trang, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi các bị hại… Trả lời HĐXX, bị hại L.X.T (bị chiếm đoạt hơn 530 triệu đồng) cho biết, ông này được một số người giới thiệu về sàn giao dịch của Mr Pips. Lúc đầu, ông từ chối không tham gia, đồng thời không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

“Về sau, do các bị cáo gọi điện liên tục, tôi không hiểu lý do gì lại tham gia”, ông T nói và cho biết, ban đầu, ông nạp 1.000 USD, 2 ngày sau có lợi nhuận. Sau đó, ông bị dụ dỗ nạp thêm.

Bị hại trong vụ án xếp hàng vào phiên tòa.

Do bản thân cũng muốn kiếm thêm nên ông T nạp thêm 1.000 USD. Khi đó, nhân viên tư vấn bảo ông T rút lãi. Ông T nghe theo, rút 200 USD ra (tương đương 4,5 triệu đồng). Trả lời câu hỏi của HĐXX, ông T bảo, khi xảy ra sự việc mất tiền, ông rất đau lòng.

“Hồi đó, tôi còn có ý định đi vay tiền nạp thêm vào. Tuy nhiên, do gia đình có việc, tôi không đi vay tiền nữa. Nếu khi đó tôi đi vay xã hội đen thì không biết giờ có đứng đây được không”, ông T nói và mong tòa xử lý nghiêm các bị cáo.

Tương tự, bị hại N.T.M cho biết, tổng số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 9 tỷ đồng. Theo lời trình bày của bà M, người phụ nữ này nạp hơn 10 tỷ đồng nhưng sau đó lấy lại được hơn 1 tỷ đồng.

Bà M cho biết, khi bà đã “cháy” tài khoản, các bị cáo vẫn dụ dỗ, bảo bà nạp thêm tiền để lấy lại số tiền trước đó. “Tuy nhiên lúc đó tôi đã phát hiện bản thân bị lừa nên mới “co kéo”, lấy lại được hơn 1 tỷ đồng”.

Quá trình khai báo tại tòa, bà M ngậm ngùi nói, ngoài thiệt hại về vật chất, bà còn bị thiệt hại về tinh thần, danh dự. Công danh, sự nghiệp của bà đi xuống, vợ chồng ly hôn. Số tiền hơn 9 tỷ đồng bị chiếm đoạt là tiền bà M đi vay ngân hàng, người thân. Hiện tại, bà đã phải bán hết nhà cửa trả nợ, phải đi thuê nhà để ở.

“Nỗi đau này, mỗi bị hại ở đây có một kiểu khác nhau. Nhiều lần tôi cũng nghĩ đến tiêu cực, quyên sinh. Tôi cũng uống thuốc ngủ tự tử nhưng được gia đình phát hiện kịp thời”, bà M nghẹn ngào nói.

"Ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam và các bị cáo liên quan bị tại phiên tòa.

Sau đó, bà M đề nghị Tòa án xử đúng người, đúng tội, xử các bị cáo mức án cao nhất vì có những người bị hại không may mắn như bà, được đứng ở đây. Về dân sự, bà M yêu cầu các bị cáo bồi thường toàn số tiền đã chiếm đoạt của bà và tiền lãi.

Một bị hại khác là bà P.T.H.M thì cho biết, bà này có gặp gỡ nhân viên, đầu tư vào sàn RKFX hơn 21 tỷ, rút ra được hơn 1 tỷ và còn bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. Bà M đề nghị xử đúng người, đúng tội để cho các bị cáo không thể lừa đảo được nữa.

Theo bà M, sau khi bị lừa, gia đình bà bị ảnh hưởng rất nhiều, con cái không có tinh thần học hành, kết quả xấu. “Hiện tại, tôi cũng đang phải trả nợ ngân hàng 40 – 50 triệu đồng/tháng”, bà M nói và đề nghị Tòa buộc các bị cáo phải trả lại tiền bà đã bỏ ra.

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau quá trình bàn bạc, hai đối tượng thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện, tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, kết nối với nền tảng MT4, MT5 để tạo niềm tin đối với người tham gia đầu tư. Tuy nhiên, toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo.

Sau khi được Isik Uran hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh. Đến cuối năm 2019, bị cáo Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước.

Từ đây, đường dây lừa đảo phát triển nhanh chóng thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.

Để che giấu hành vi phạm tội, “ông trùm” lừa đảo Mr Pips chỉ đạo thành lập tới 81 doanh nghiệp, trong đó sử dụng nhiều công ty để tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại, thuê máy chủ, mở hàng chục tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán phục vụ việc nhận tiền của người bị hại.

Đường dây tội phạm này còn thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Bình Dương làm nơi tổ chức hoạt động.

Cơ quan tố tụng xác định, chỉ trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 9-2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 919 vụ lừa đảo để chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại.