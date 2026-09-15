Xe Lexus chèn ép, lạng lách, dừng xe trên cao tốc có dấu hiệu tội phạm

Vào hồi 13h31 hôm nay 15.9.2026, tại km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình) thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô (1 xe khách và 2 xe con). Hậu quả làm 2 người bị thương; 3 xe hư hỏng.

Vụ tai nạn làm 2 người bị thương, 3 xe ô tô hư hỏng. Ảnh: Cục CSGT

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H126.xx đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên phương tiện (xe con biển số 29E 303.xx), Đội CSGT đường bộ cao tốc 3, Phòng 6, Cục CSGT xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đã xuất hiện vụ việc xe con biển số 30L 268.xx có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E 303.xx.

Đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ tang vật phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) thụ lý theo thẩm quyền.