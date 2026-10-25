Xe khách va chạm xe tải ở Kenya, ít nhất 22 người thiệt mạng

Các hành khách đang trở về Mombasa sau khi dự tang lễ của một mục sư ở miền tây Kenya. Xe buýt gặp nạn sau khi rời thị trấn Mtito Andei, nơi đoàn dừng ăn sáng.

Xe buýt va chạm xe tải trên cao tốc ở châu Phi, ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Nguồn: MXH

Bà Violet Mwandonyi, một hành khách đi cùng hai con, cho biết không nhớ rõ thời điểm va chạm, chỉ nhớ tiếng khóc và những lời kêu cứu. Sau tai nạn, bà vẫn chưa biết tình trạng của hai con.

Giám đốc y tế Bệnh viện Mtito Andei cho biết khoảng 24 người bị thương đang được điều trị. Đây là cơ sở tiếp nhận phần lớn nạn nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định. Một hành khách kể rằng xe tải đâm vào phía sau khiến xe buýt lật. Tuy nhiên, Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Kenya cho biết thông tin ban đầu cho thấy hai xe va chạm trực diện, nghi liên quan đến hành vi vượt xe sai quy định.

Vụ việc xảy ra gần nơi từng ghi nhận một tai nạn khiến 17 người thiệt mạng chỉ ba tuần trước, trên cùng tuyến đường.