Xe khách va chạm xe máy và taxi, 6 người thương vong
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra lúc 4 giờ 30, khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương, tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 ngày 23-9, ô tô khách giường nằm biển số 77F-005.xx do Nguyễn Văn C. (SN 1990, ở phường Hoài Nhơn) điều khiển theo hướng Nam - Bắc.
Khi đến nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (ngã tư Gò Găng, phường An Nhơn Bắc), xe khách va chạm với xe máy biển số 77F2-04xx do ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, ở phường An Nhơn Bắc) điều khiển. Sau cú va chạm, xe khách tông vào xe taxi biển số 60E-006.xx đang đỗ gần đó, rồi lật trên vòng xuyến.
Hậu quả, 2 người tử vong, trong đó có lái xe máy và 1 hành khách trên xe giường nằm; 4 hành khách khác bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Theo ghi nhận, địa bàn phía Đông Gia Lai đang có mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trơn trượt, che khuất tầm nhìn.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xe-khach-va-cham-xe-may-va-taxi-6-nguoi-thuong-vong-post872951.html