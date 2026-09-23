Xe khách va chạm xe máy và taxi, 6 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 ngày 23-9, ô tô khách giường nằm biển số 77F-005.xx do Nguyễn Văn C. (SN 1990, ở phường Hoài Nhơn) điều khiển theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (ngã tư Gò Găng, phường An Nhơn Bắc), xe khách va chạm với xe máy biển số 77F2-04xx do ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, ở phường An Nhơn Bắc) điều khiển. Sau cú va chạm, xe khách tông vào xe taxi biển số 60E-006.xx đang đỗ gần đó, rồi lật trên vòng xuyến.

Xe khách giường nằm biến dạng sau vụ tai nạn

Hậu quả, 2 người tử vong, trong đó có lái xe máy và 1 hành khách trên xe giường nằm; 4 hành khách khác bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc

Theo ghi nhận, địa bàn phía Đông Gia Lai đang có mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trơn trượt, che khuất tầm nhìn.

Hiện trường vụ tai nạn