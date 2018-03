Xe khách tông hàng loạt xe máy, 3 người thiệt mạng ở Nghệ An

Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe giường nằm và 2 xe máy khiến 3 người thiệt mạng ở Nghệ An.

Tối 27/3, đại diện Đội CSGT 5-1, Phòng CSGT, Công an Nghệ An cho biết, vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra vào 15h ngày 27/3, trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực Cầu Lồi (thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An), khiến 3 người chết và 1 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang tên Phú Quý (chưa rõ biển số xe) chạy trên quốc lộ 1A hướng Hà Nội - Vinh.

Khi đến khu vực Cầu Lồi, xe khách va chạm với xe máy chạy cùng chiều chở theo 2 người. Sau đó, ô tô khách giường nằm tiếp tục đâm vào một xe máy nữa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 4 người đi trên 2 xe máy thương vong, trong đó 2 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị gãy chân.

Danh tính các nạn nhân được xác định là bà Phan Thị Hinh và con trai Vũ Hồng Tiêu (trú ở xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị chết tại chỗ; bà Nguyễn Thị Miễu (bà con cùng quê với bà Hinh) chết trên đường đi cấp cứu, người còn lại là ông Vũ Văn Ngoãn (trú ở xã Đô Thành) bị gãy chân, hiện đang được điều trị ở bệnh viện.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cả 4 người đang chạy xe máy đi lấy thuốc chữa bệnh thì không may gặp nạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An tắc nghẽn cục bộ nhiều giờ đồng hồ.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

PHAN SÁNG