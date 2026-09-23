Xe khách lật sau va chạm với xe máy tại nút giao, 2 người tử vong
Khoảng 4 giờ 30 ngày 23/9, tại nút giao Quốc lộ 1 - Quốc lộ 19B (còn gọi là ngã tư Gò Găng), thuộc P.An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách giường nằm BS: 77F-005.xx do Nguyễn Văn C. (SN 1990, ngụ P.Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến nút giao, xe khách xảy ra va chạm với xe máy BS: 77F2-04xx do ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, ngụ P.An Nhơn Bắc) điều khiển.
Sau cú va chạm, xe khách tiếp tục tông vào xe taxi BS: 60E-006.xx đang đậu gần đó rồi lật trên vòng xuyến.
Vụ tai nạn khiến ông P. và một nữ hành khách trên xe khách tử vong. Khoảng 4 hành khách khác bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tại hiện trường, xe khách hư hỏng nặng, taxi bị biến dạng phần đầu, trụ đèn giao thông cũng bị ngã đổ.
Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt, phối hợp các đơn vị tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông. Các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/xe-khach-lat-sau-va-cham-voi-xe-may-tai-nut-giao-2-nguoi-tu-vong_198008.html