Xe khách lật sau va chạm với xe máy tại nút giao, 2 người tử vong

Clip hiện trường xe khách bị lật khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách giường nằm BS: 77F-005.xx do Nguyễn Văn C. (SN 1990, ngụ P.Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến nút giao, xe khách xảy ra va chạm với xe máy BS: 77F2-04xx do ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, ngụ P.An Nhơn Bắc) điều khiển.

Hiện trường vụ lật xe khách.

Sau cú va chạm, xe khách tiếp tục tông vào xe taxi BS: 60E-006.xx đang đậu gần đó rồi lật trên vòng xuyến.

Vụ tai nạn khiến ông P. và một nữ hành khách trên xe khách tử vong. Khoảng 4 hành khách khác bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, xe khách hư hỏng nặng, taxi bị biến dạng phần đầu, trụ đèn giao thông cũng bị ngã đổ.

Vụ lật xe khách khiến người điều khiển xe máy và 1 hành khách tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt, phối hợp các đơn vị tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông. Các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.