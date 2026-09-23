Xe khách giường nằm lật tại ngã tư Gò Găng khiến 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23-9, tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, tổ dân phố Tiên Hội, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Xe khách giường nằm lật tại ngã tư Gò Găng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thời điểm trên, ô tô khách giường nằm biển số 77F-005.xx (nhà xe Bảy Tàu) do Nguyễn Văn C. (SN 1990, tổ dân phố Trường An 2, phường Hoài Nhơn) điều khiển theo hướng Nam - Bắc. Khi đến nút giao trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 77F2-04xx do ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, trú tại khu vực Phú Thành, phường An Nhơn Bắc) điều khiển.

Xe khách va chạm với xe máy tại ngã tư Gò Găng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Tài xế ô tô khách đánh lái tông vào xe taxi biển kiểm soát 60E-006.50 đang đậu gần đó rồi lật trên vòng xuyến tại nút giao.

Vụ tai nạn khiến ông P. (người điều khiển xe máy) và một nữ hành khách trên xe giường nằm tử vong.

Xe khách hư hỏng nặng. Ả﻿nh: Nguyễn Chơn

Có khoảng 4 hành khách khác trên xe giường nằm bị thương, đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Nhơn Bắc khẩn trương phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các đơn vị tiến hành cứu hộ nạn nhân.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nguyễn Chơn

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tai nạn.