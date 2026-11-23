Cụ thể, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ đang được đưa ra lấy ý kiến.

Sửa đổi, bổ sung quy định về tốc độ khai thác trên đường cao tốc được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý trong quản lý hoạt động giao thông đường bộ.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc bổ sung quy định về tốc độ khai thác tối đa trên đường cao tốc đối với một số nhóm phương tiện.

Đây là những loại xe có đặc điểm vận hành, tải trọng và yêu cầu bảo đảm an toàn khác với ô tô con hoặc xe tải trọng nhỏ.

Dự thảo đề xuất ô tô chở người từ 28 - 45 chỗ (không kể chỗ người lái) được phép lưu thông trên đường cao tốc với tốc độ tối đa không quá 100 km/h.

Đối với xe khách giường nằm và các phương tiện cơ giới khác, tốc độ khai thác tối đa được đề xuất không quá 90 km/h.

Quy định này không áp dụng đối với ô tô chở người đến 45 chỗ (không kể chỗ người lái) và ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép không quá 3,5 tấn.

Việc bổ sung các nhóm phương tiện và mức tốc độ cụ thể nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn trong tổ chức giao thông, phân định tốc độ khai thác phù hợp với từng loại xe khi lưu thông trên đường cao tốc.

Thực tế, đường cao tốc có yêu cầu cao về tốc độ vận hành, khả năng xử lý tình huống và duy trì khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.

Với xe khách giường nằm, xe chở nhiều người hoặc xe tải có tải trọng lớn, đặc điểm về kết cấu, trọng lượng và khả năng vận hành khi phanh, chuyển hướng có những khác biệt so với xe con.

Do đó, việc quy định tốc độ khai thác tối đa riêng cho từng nhóm phương tiện là vấn đề cần được cân nhắc nhằm bảo đảm an toàn giao thông.