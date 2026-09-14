Xe khách giường nằm chở dê trong khoang hành lý, tài xế bị xử phạt

Ngày 14/9, Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.H.Đ. (39 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), tài xế xe khách giường nằm biển số 79F-001… về hành vi vận chuyển động vật trên xe ô tô chở hành khách.

Động vật được phát hiện trên chiếc xe khách.

Trước đó, khoảng 19h50 ngày 13/9, Phòng Cảnh sát giao thông nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông về xe khách giường nằm biển số 79F-001… đang lưu thông trên địa bàn, có dấu hiệu chở động vật trong khoang hành lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa khẩn trương xác minh, bố trí lực lượng kiểm tra phương tiện. Đến khoảng 21h cùng ngày, trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bắc Ninh Hòa, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã dừng xe, kiểm tra và phát hiện tài xế có hành vi vận chuyển dê trên xe ô tô chở hành khách.

Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.H.Đ. theo quy định. Với hành vi này, tài xế bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông tạm giữ giấy phép lái xe để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt theo quy định.

Theo lực lượng chức năng, việc vận chuyển động vật trên xe ô tô chở hành khách không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến vệ sinh, môi trường và an toàn của hành khách.