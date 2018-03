Xe giường nằm đâm 2 xe máy, 3 người tử vong

Cú đâm mạnh khiến mẹ con bà Hinh cùng một người khác tử vong. Hai chiếc xe máy hư hỏng, nằm chỏng chơ trên đường.

Chiều 27/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua cầu Lồi (xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An). Vào thời điểm trên, xe khách mang biển số Hà Tĩnh do Nguyễn Văn Dũng (35 tuổi, trú Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Hà Nội - Vinh bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số Nghệ An chạy cùng chiều do chị Nguyễn Hồng Tiêu (29 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành) chở theo mẹ là bà Phan Thị Hinh (51 tuổi).

Sau khi va chạm với xe máy của chị Tiêu, chiếc xe khách đâm tiếp một xe máy đang dừng chờ qua đường, kéo chiếc xe này đi một đoạn khá xa.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H. Thắng.

Cú đâm mạnh khiến mẹ con bà Hinh tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân đi xe máy phía sau bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, hai xe máy bị hất văng, hư hỏng nặng. Xe khách bị móp một phần bên phải, kính chắn gió phía trước bị rạn nứt một góc.

Hai mẹ con bà Hinh tử vong tại chỗ. Ảnh: H. Thắng.

Nhận được thông tin, CSGT trạm 5/1 thuộc Phòng CSGT Nghệ An có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, gây ra tình trạng ách tắc kéo dài.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực phân luồng, giải tỏa, hiện trường tai nạn mới được giải quyết.

Tối 27/3, Công an xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn là bà Nguyễn Thị Miễu đã tử vong tại bệnh viện. Người còn lại là ông Vũ Văn Ngoãn gãy chân, đang được điều trị tại bệnh viện.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cả 4 người cùng quê ở xã Đô Thành điều khiển xe máy đi lấy thuốc chữa bệnh.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa