Xe khách chở vượt 14 người trên cao tốc đối diện mức phạt 105 triệu đồng

Theo thông tin từ Cục CSGT, ngày 6/11/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 77F-006.XX. Phương tiện bị dừng kiểm tra trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

Xe khách 26 chỗ chở 40 người trên cao tốc, chủ xe và tài xế đối diện mức phạt 105 triệu đồng (Ảnh: Cục CSGT).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe chở 40 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 26 người. Như vậy, xe đã chở vượt 14 người so với số lượng được phép.

Tài xế N.V.Đ. (sinh năm 1979, trú tại Phù Cát, Gia Lai) bị lập biên bản. Người này vi phạm quy định điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến có cự ly trên 300km nhưng chở quá số người quy định.

Chủ và tài xế xe khách cùng bị xử lý

Căn cứ khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế có thể bị phạt từ 1–2 triệu đồng đối với mỗi người chở vượt. Theo mức phạt dự kiến Cục CSGT thông tin, tài xế phải đối diện số tiền 21 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng lập biên bản đối với Công ty TNHH VT DL A.C.E., chủ phương tiện. Doanh nghiệp bị xác định đã giao xe cho nhân viên điều khiển và thực hiện hành vi vi phạm tương ứng.

Theo khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, chủ xe là tổ chức có thể bị phạt từ 4–8 triệu đồng đối với mỗi người chở vượt. Mức phạt dự kiến đối với doanh nghiệp là 84 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt dự kiến đối với tài xế và doanh nghiệp là 105 triệu đồng. Đây là mức phạt dự kiến được Cục CSGT thông tin, không phải quyết định xử phạt cuối cùng.

CSGT tăng cường kiểm tra vi phạm vận tải dịp cuối năm

Cục CSGT cảnh báo, hành vi chở quá số người quy định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc nhồi nhét hành khách còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và tính mạng của người đi xe.

Trong thời gian cuối năm, lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải. Các hành vi được chú trọng gồm chở quá số người, chở hàng trong khoang hành khách hoặc trên nóc xe trái quy định.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường xử lý phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ và các hành vi nguy hiểm khác. CSGT khuyến cáo doanh nghiệp vận tải, lái xe nghiêm túc chấp hành quy định, không vì lợi nhuận mà đánh đổi an toàn của hành khách.