Xe khách chở quá 17 người trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chủ xe bị phạt 102 triệu đồng

Thông tin trên Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công An), thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ cao tốc 1 đã chỉ đạo Tổ CSGT số 5 tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách chạy tuyến Hà Giang - Hà Nội, Hà Giang - Bắc Giang tại IC9 và Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Xe khách chở vượt 17 người, chủ phương tiện bị phạt 102 triệu đồng. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 21h30 ngày 1/11 đến 4h ngày 2/11/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 16 xe khách, phát hiện 2 phương tiện vi phạm quy định về chở quá số người được phép. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm là 132 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1 tài xế và tước phù hiệu 1 phương tiện.

Xe khách mang biển kiểm soát 23B-005.17 của nhà xe Quang Giang bị phát hiện chở 42/25 hành khách, vượt 17 người so với số lượng được phép.

Với hành vi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 25,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện bị xử phạt 102 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng phù hiệu trong thời hạn 2 tháng.

Một trường hợp khác là xe khách hợp đồng mang biển kiểm soát 23H-008.63, chở 28/25 hành khách, vượt 3 người so với quy định. Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tài xế 1,5 triệu đồng và chủ phương tiện 3 triệu đồng.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe khách chở quá số người quy định nhằm lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe cần nghiêm túc chấp hành quy định về số lượng hành khách được phép chở, tuyệt đối không vì lợi nhuận mà chở quá số người quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hành khách và những người tham gia giao thông.