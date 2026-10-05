Xe khách cháy trên đường đèo ở Lào Cai, thiệt hại khoảng 800 triệu đồng

Theo thông tin ban đầu, xe khách BKS 29E-328.xx do ông Trần Đức L (SN 1977, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển, lưu thông theo hướng phường Sa Pa đi phường Lào Cai.

Hiện trường vụ cháy.

Khi xuống đoạn đường đèo có độ dốc liên tiếp, phương tiện được cho là đã sử dụng phanh liên tục khiến khu vực phía sau xe, gần lốp sau, phát sinh cháy. Ngọn lửa sau đó bùng lên, bao trùm chiếc xe.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc xe khách bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp với Công an xã Cốc San và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy, phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn theo hướng quốc lộ 4D.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.