Xe khách cháy dữ dội khi đổ đèo ở Lào Cai

Khoảng 10h45 ngày 5/10, một xe khách đang chạy trên tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai, bất ngờ bốc cháy.

Vụ việc xảy ra tại Km8+700 tỉnh lộ 155. Theo thông tin ban đầu, xe khách mang biển kiểm soát 29E-328.XX do ông T.Đ.L. (SN 1977, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển, di chuyển theo hướng phường Sa Pa đi phường Lào Cai.

Khi xuống đoạn đường đèo có độ dốc liên tục, khu vực phía sau xe, gần lốp sau, bất ngờ phát sinh cháy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy xe khách trên tỉnh lộ 155.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm chiếc xe. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khiến phương tiện hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp Công an xã Cốc San và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Lực lượng chức năng đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn theo hướng Quốc lộ 4D. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, một vụ cháy xe khách xảy ra trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, khiến một người tử vong.

Khoảng 23h37 ngày 8/9, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 77F-004.xx do tài xế N.K.N. (54 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển, chở 24 hành khách, lưu thông theo hướng Gia Lai - TP.HCM.

Khi đang di chuyển trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, xe bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự cố, tài xế đưa xe vào sát lề đường và yêu cầu hành khách rời khỏi phương tiện.

Một số người đi đường hỗ trợ dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không khống chế được đám cháy.

Vụ việc khiến anh N.G.V. (19 tuổi, quê Gia Lai) tử vong. Xe khách bị cháy trơ khung, nhiều tài sản trên xe bị thiêu hủy.