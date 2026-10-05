Xe khách bốc cháy dữ dội trên Tỉnh lộ 155, hành khách thoát nạn an toàn

Vụ cháy xảy ra tại Km8+700 Tỉnh lộ 155. Thời điểm xảy ra sự cố, xe khách biển kiểm soát 29E-32X.XX do tài xế Trần Đ. L. (sinh năm 1977, trú tại phường Lào Cai) điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ phường Sa Pa về phường Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, khi xe xuống đoạn đường đèo dốc, ngọn lửa xuất hiện tại khu vực phía sau xe và nhanh chóng lan rộng.

Đánh giá bước đầu cho thấy khu vực phát cháy có thể liên quan đến hệ thống bánh, phanh phía sau trong quá trình phương tiện xuống dốc. Nguyên nhân chính thức của vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh.

Vụ việc không gây thiệt hại về người; mức thiệt hại tài sản cụ thể chưa được xác định.

Xe khách bốc cháy tại Km8+700 Tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh), Công an xã Cốc San và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy, bảo đảm an toàn và tổ chức giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã kịp thời có mặt, tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng phù hợp qua Quốc lộ 4D.

Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, đây là vụ cháy xe khách thứ hai được ghi nhận trên Tỉnh lộ 155, đoạn qua xã Cốc San trong hơn một tháng qua. Trước đó, tối 2/9, tại Km4+800, một xe khách lưu thông theo hướng Sa Pa - Lào Cai cũng bất ngờ bốc cháy ở khu vực phía sau; hành khách được sơ tán an toàn, không có người bị thương.

Trước đó, rạng sáng 25/4, tại Km7+500 Tỉnh lộ 155, cũng thuộc thôn Láo Vàng Chải, một xe khách chở 39 người bị lật khi lưu thông trên đoạn đường đèo dốc, khiến 2 người bị thương.

Tỉnh lộ 155 qua Cốc San có nhiều đoạn đèo dốc; lực lượng chức năng tổ chức phân luồng trong quá trình xử lý vụ việc.

Những sự cố liên tiếp trên tuyến đường Tỉnh 155 đặt ra yêu cầu: Lái xe, đơn vị vận tải cần chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là hệ thống phanh, lốp trước khi lưu thông trên đường đèo dốc.