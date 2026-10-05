Xe khách bốc cháy dữ dội trên đèo ở Lào Cai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 5.10, tại Km8+700 tỉnh lộ 155 thuộc thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San (Lào Cai), chiếc xe chở khách BKS 29E-328xx do ông Trần Đức Luận (SN 1977, trú tại phường Lào Cai, Lào Cai) điều khiển đang di chuyển từ phường Sa Pa về hướng phường Lào Cai.

Khi xe đang chạy xuống đường dốc kéo dài, khu vực phía sau xe, gần bánh sau của xe gặp sự cố cháy. Ngọn lửa sau đó bùng lên, bao trùm chiếc xe.

Hiện trường vụ việc

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy, phân luồng giao thông nhằm đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên đến 800 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.