Xe khách bốc cháy, 20 người thoát nạn

Khoảng 0h45 ngày 18/10, tại Km125+900 Quốc lộ 4D, thuộc thôn Tòng Sành, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai, xe khách mang biển kiểm soát 29K-074.XX bốc cháy khi đang di chuyển theo hướng từ phường Lào Cai lên Sa Pa.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 20 hành khách. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, toàn bộ hành khách được đưa ra khỏi xe an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Đám cháy khiến phương tiện bị hư hỏng nặng, thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp với Công an xã Cốc San tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn, tạo điều kiện để lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai công tác xử lý hiện trường.

Trước đó, ngày 5/10, trên địa bàn xã Cốc San, tỉnh Lào Cai cũng mới xảy ra vụ cháy xe khách khi đổ đèo.

Cụ thể, khoảng 10h45 cùng ngày, tại Km8+700 tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xe khách mang biển kiểm soát 29E-328.XX do ông T.Đ.L. (SN 1977, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cầm lái, chạy theo hướng từ phường Sa Pa về phường Lào Cai.

Khi xe đi xuống đoạn đường đèo có độ dốc liên tục, khu vực phía sau xe, gần lốp sau, bất ngờ cháy.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, song phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 800 triệu đồng.